Maroc: INDH - Inauguration à Casablanca de l'Académie Ali Zaoua des métiers de la culture

Casablanca — L'Académie Ali Zaoua des Métiers de la Culture (AMC) a été inaugurée, mardi à Ain Sebaâ, en concrétisation d'un partenariat entre l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), la Fondation Ali Zaoua, l'Union européenne et la Fondation Drosos.

Ayant pour objectif d'assurer une formation professionnelle basée sur des compétences identifiées, et composée de multiples modules, l'AMC se veut accessible aux jeunes des quartiers défavorisés, en leur offrant de réelles opportunités d'intégrer le marché du travail à l'issue de leur cursus.

Elle vise à atteindre 480 bénéficiaires directs sur une durée de 3 ans, dont 310 jeunes âgés de 18 à 29 ans et justifiant d'une expérience significative dans le domaine culturel, et 170 jeunes artistes souhaitant valoriser leur expérience. Au-delà des bénéficiaires directs, l'AMC devrait impacter positivement plus de 400 jeunes de quartiers défavorisés à travers le Royaume.

"La création de l'AMC est le fruit d'un partenariat entre le Comité préfectoral du développement humain et la Fondation Ali Zaoua, dans le but de contribuer à l'insertion socio-économique des jeunes, selon une approche participative mobilisant les acteurs culturels", a affirmé le Gouverneur de la Préfecture des Arrondissements Ain Sebaâ Hay Mohammadi, Hassan Benkhayi, dans une allocution à l'occasion de l'inauguration de l'Académie.

Et de souligner que "l'AMC reflète la politique de proximité déployée par les services de la Préfecture afin d'accueillir, écouter et orienter les jeunes, et leur offrir l'appui technique et financier nécessaire".

Le chef de la Division de l'Action sociale à la préfecture des arrondissements Aïn Sebaâ Hay Mohammadi, Tarik El Marrakchi, a noté à ce sujet, que "le siège de l'Académie des métiers de la culture a été équipé et aménagé par l'INDH pour un coût estimé à 1,9 million de dirhams". Et d'affirmer, dans une déclaration à la presse, que ce partenariat "découle de l'expérience de la Fondation Ali Zaoua et des compétences dont elle dispose en termes de formateurs".

Intervenant à la même occasion, l'Ambassadrice de l'Union Européenne au Maroc, Patricia Llombart Cussac, a souligné qu'à travers la culture et ses métiers, ce sont des opportunités professionnelles et économiques qui s'ouvrent aux jeunes.

"Cette initiative de la Fondation Ali Zaoua montre combien son action est à la croisée de deux engagements forts: accompagner les jeunes sur leur chemin professionnel et contribuer à renforcer la place du secteur culturel au Maroc", a noté Mme Llombart Cussac.

Pour sa part, le président de la Fondation Ali Zaoua, Nabil Ayouch, a affirmé qu'il ne s'agit pas seulement pour l'AMC d'offrir aux jeunes une formation dans les arts et la culture, "mais aussi de leur transmettre les outils de l'émancipation, même s'ils ne deviendront pas tous artistes".

M. Ayouch a, par ailleurs, salué les efforts déployés par l'INDH au profit de la jeunesse, tout en mettant en avant le travail fait par tous les partenaires, ainsi que les formateurs, soulignant que "le modèle de l'AMC est exportable dans toutes les régions du Maroc et dans toute l'Afrique".

Ismail Lahlou, Chargé des programmes de la Fondation Drosos, a, quant à lui, expliqué que "l'idée consiste à permettre aux jeunes de libérer leur potentiel pour trouver leur place dans la société".

L'inauguration de l'AMC intervient quelques mois après le début des cours à l'Académie, avec un programme conçu selon une approche diversifiée pour préparer ces jeunes à faire face aux défis du secteur culturel. Grâce à cette formation, les jeunes formés - issus de cinq régions du pays - auront l'occasion de contribuer au développement de projets culturels à l'échelle nationale, mais également de redynamiser les espaces culturels existants et de participer à la création de futurs espaces culturels à travers le territoire marocain.