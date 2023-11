Maroc: Zones oasiennes et de l'arganier - 'Nette amélioration' des indicateurs de développement humain (M. Sadiki)

Rabat — La plupart des indicateurs en matière de développement humain au niveau des zones oasiennes et de l'arganier ont enregistré "une nette amélioration", a indiqué le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki.

M. Sadiki qui présidait la 10ème session du Conseil d'orientation stratégique de l'Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l'arganier (ANDZOA), a fait, à cet égard, état de la réduction du taux de pauvreté et de l'amélioration de l'accès aux infrastructures de base dans ces zones.

Cité par un communiqué du ministère, M. Sadiki a souligné le chemin "exemplaire" parcouru par l'ANDZOA, depuis la présentation de la stratégie de l'Agence devant SM le Roi Mohammed VI en octobre 2013 à Errachidia, grâce à l'implication et à la mobilisation de tous les acteurs du territoire.

Le ministre a également insisté sur l'importance de la coordination, de la convergence des actions et le partenariat entre tous les acteurs du développement territorial, en mettant l'accent sur la poursuite des efforts déployés dans la priorisation des axes du Nouveau Modèle de Développement (NMD), en particulier les volets relatifs à l'emploi, l'intégration des jeunes et des femmes et de tous les Marocains du monde, fait savoir le communiqué.

Pour sa part, la Directrice Générale de l'ANDZOA, Latifa Yaakoubi, a mis en exergue les réalisations importantes enregistrées au niveau de la zone d'action durant la décennie 2012-2022, en termes de projets et d'indicateurs de développement, de suivi des filières de production, de gestion des connaissances et de renforcement de la recherche scientifique, en plus de financement et de coopération internationale.

Parmi les projets phares auxquels l'agence a accordé la priorité, le renforcement de "l'offre santé", le désenclavement, l'encouragement de l'entrepreneuriat en milieu rural, l'autonomisation économique des femmes et la préservation de l'environnement, a-t-elle relevé.

La Directrice Générale de l'ANDZOA a également présenté le plan d'action pour la période 2024-2026 et les lignes directrices de la nouvelle stratégie de développement des zones oasiennes et de l'arganier à l'horizon 2030.

A cet effet, elle a signalé que l'ANDZOA est appelée à relever des défis majeurs durant la prochaine décennie, afin qu'elle puisse atteindre les objectifs stratégiques qui lui sont assignés.

La session a porté sur la présentation du bilan se rapportant à la mise en oeuvre de la stratégie de développement des zones oasiennes et de l'arganier au cours de la décennie 2012-2022, ainsi que les orientations stratégiques futures de l'Agence, son plan d'action pour la période 2024-2026 et le programme global de développement des zones oasiennes et de l'arganier à l'horizon 2030.

La vision 2030 a fixé 3 orientations stratégiques pour accélérer le processus de développement dans la zone d'intervention de l'Agence, précise le communiqué, notant qu'il s'agit du renforcement de la résilience des territoires et des écosystèmes face au changement climatique, de l'amélioration du bien-être social des populations en milieu rural et urbain et de la diversification et internationalisation de l'économie de la zone d'intervention pour la rendre plus compétitive en l'orientant vers les secteurs à forte valeur ajoutée.

Ont pris part à cette session, la Présidente du Conseil régional de Guelmim Oued-Noun, Mbarka Bouaida, le Président du conseil de la Région Drâa-Tafilalet, Hro Abrou, le Président de la Fédération nationale des chambres d'agriculture, Lahbib Bentaleb, le vice-président de la région Souss-Massa, Mohamed Oudor, outre les membres du conseil et les représentants des départements ministériels concernés et établissements partenaires.