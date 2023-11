Cote d'Ivoire: Exposition/Foire du made in Côte d'ivoire- 50milles visiteurs attendus du 22 au 26 Novembre 2023

Les portes de la 2e édition de la Foire du made in Côte d’ivoire (Fomci), s’ouvrent à Abidjan ce mercredi 22 et ce jusqu’ au 26 novembre 2023, au Parc des expositions d’Abidjan situé dans la commune de Port Bouët en Côte d’ivoire.

L’édition 2023 met le cap sur la qualité made in côte d’ivoire, opportunités d’affaires et facteur de croissance inclusive et se tiendra du 22 au 26 novembre 2023.La Foire du made in Côte d’ivoire, est une plateforme par excellence pour la promotion et la consommation des produits fabriqués en Côte d’ivoire. De plus, cette foire a pour objectif de mettre en avant les produits locaux à travers la présentation d’une grande variété de la richesse agricole, culinaire, vestimentaire, cosmétique, électronique, technologique, pharmaceutique et hygiénique de la Côte d’Ivoire.

La Fomci vise de manière spécifique à promouvoir l’innovation et la qualité des produits Made in Côte d’ivoire, à créer un cadre de promotion de l’excellence en matière d’inventions ivoiriennes, à conquérir les acheteurs professionnels des continents et à favoriser la conclusion de contrats d’affaires, de partenariat et de commande de produits fabriqués en Côte d’ivoire. Ainsi, pour cette 2e édition, ce sont 50.000 visiteurs qui sont attendus pour des expositions découvertes, expositions ventes de produits locaux, des échanges B to B et des panels. Les acteurs économiques ivoiriens ouverts à l’extériorisation, les consommateurs friands de qualité sont invités à s’approprier cette plateforme.

Selon Axemarketing, le producteur exécutif de la Fomci 2023, tout est mis en œuvre pour réussir le pari d’une organisation parfaite et inoubliable.

Indiquons que selon les chiffres officiels du ministère ivoirien de l’Industrie et du Commerce, « près de 70% des produits vendus aujourd’hui dans les points de vente dans notre pays, notamment dans les supermarchés, sont des produits made in Côte d’Ivoire. Le made in Côte d’Ivoire est une alternative crédible aux produits importés parce que sur chaque secteur de la consommation, vous avez un produit concurrentiel local qui se comporte bien. Par ailleurs, l’artisanat ivoirien et l’industrie culturelle et créative se modernisent et s’exportent bien. »