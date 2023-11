Afrique de l'Est: Océan indien occidental - Renforcement du mécanisme de sûreté et de sécurité maritimes

La troisième Conférence ministérielle sur la sûreté et la sécurité maritime dans l'Océan Indien occidental, tenue jeudi dernier, a permis d'aborder de manière concrète l'approfondissement et le renforcement du mécanisme de sûreté et de sécurité maritimes.

L'île Maurice a abrité le 16 novembre 2023 la 3e Conférence ministérielle sur la sûreté et la sécurité maritimes dans l'Océan Indien occidental.

Une occasion pour les pays participants d'affirmer une « volonté commune de consolider, approfondir et élargir l'architecture régionale de sécurité maritime », l'objectif étant d'encourager les partenariats pour renforcer le mécanisme de sûreté et de sécurité maritimes mené et coordonné par la région pour lutter efficacement contre les crimes et menaces en mer.

Organisée avec le soutien de la Commission de l'Océan Indien (COI), cette conférence internationale à laquelle ont participé plus d'une trentaine de pays et d'organisations, a permis de prendre connaissance des avancées de la mise en oeuvre des recommandations des deux premières conférences ministérielles et d'apprécier les réalisations dans le domaine.

Les participants ont unanimement reconnu la valeur ajoutée de l'Architecture régionale de sécurité maritime mis en oeuvre par la COI à travers le programme régional de sécurité maritime (MASE).

La Conférence a d'ailleurs établi comme priorité sa pleine opérationnalisation, son approfondissement ainsi que son ouverture aux dispositifs africains du Golfe d'Aden et du Golfe de Guinée, du Grand Océan Indien et du Pacifique.

S'appuyant sur le Centre régional de fusion d'information maritime (CRFIM) à Madagascar et le Centre régional de coordination des opérations (CRCO), aux Seychelles, l'Architecture régionale de sécurité maritime établit un cadre structurel, qui permet à la fois aux 7 pays signataires des Accords MASE (Comores, Djibouti, France/Réunion, Kenya, Madagascar, Maurice et Seychelles) de s'organiser, échanger de l'information et conduire des opérations coordonnées ainsi qu'aux partenaires externes de créer des synergies.

Les résultats sont jusqu'ici probants comme en témoignent les nombreuses opérations conjointes menées en mer par le CRCO et le CRFIM en étroite collaboration avec différents partenaires sur diverses thématiques de sécurité et de sûreté maritimes.

Preuve de la reconnaissance de cette architecture, les 21 pays signataires du Code de conduite de Djibouti /amendement Jeddah (DCoC/JA) ont convenu d'intégrer le CRFIM et le CRCO dans leur dispositif régional de coopération, ce qui permet d'élargir l'architecture régionale de sécurité maritime en créant des synergies nouvelles.

Il en est de même avec l'intérêt renouvelé et manifesté par le Contact Group on illicit maritime activities (CGIMA, ancien CGPCS) vis-à-vis de cette Architecture.