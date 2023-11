Afrique: Le 34ème Congrès international de santé au travail fin avril prochain à Marrakech

Marrakech — La 34ème édition du Congrès International de Santé au Travail aura lieu du 28 avril au 3 mai 2024 à Marrakech, sous le thème "Améliorer la recherche et les pratiques en santé au travail. Combler les gaps".

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce Congrès sera organisé par la Moroccan Occupational Health Association (MOHA), la Faculté de médecine et de pharmacie de l'Université Hassan II de Casablanca, ainsi que son Unité de Santé au Travail, en collaboration avec la Commission Internationale de Santé au Travail (ICOH).

Cet événement d'envergure mondiale rassemblera, six jours durant, plus de 2.500 participants notamment des professionnels de l'entreprise, des chercheurs, des académiciens, des décideurs politiques et des représentants d'organisations internationales venus du monde entier, indique un communiqué des organisateurs.

Il constitue une plateforme idoine pour discuter, échanger et partager des points de vue, des idées et des bonnes pratiques afin de faire progresser les recherches, les politiques et les interventions en matière de santé, de sécurité et du mieux-être au travail.

Le programme de ce conclave comprend plus de 1.800 contributions scientifiques provenant de 88 pays, reflétant la diversité et la profondeur des apports anticipés, lit-on dans le communiqué.

%

La première Conférence Introductive marquera le début de cet important événement qui coïncide avec la Journée Mondiale de la Santé et la Sécurité au Travail, célébrée le 28 avril de chaque année.

Les participants, ajoute la même source, auront l'occasion de s'immerger dans une expérience captivante avec plus de 350 heures de contenu varié, comprenant 196 sessions spéciales et parallèles, 10 sessions plénières mettant en lumière les principales tendances, 12 sessions visuelles captivantes, et 32 sessions semi- plénières, un espace d'exposition en sus de 100 symposiums, ateliers et réunions devant fournir des espaces propices à la collaboration, à l'échange d'idées et à la création de synergies.

"Cette édition de l'ICOH revêt une importance particulière pour le Maroc, en alignement avec les Hautes Orientations Royales relatives au chantier Royal de la généralisation de la protection sociale au profit de tous les Marocains, la refonte du système national de santé, et le développement remarquable de la santé et de la sécurité au travail au cours des deux dernières décennies", a indiqué le professeur Abdeljalil El Kholti, président de l'ICOH2024, président de MOHA et Chef de l'Unité de santé au travail cité dans le communiqué.

Pour sa part, le président de l'ICOH, Seong Kyu Kang a considéré que l'ICOH 2024 est une occasion unique de rassembler des experts du monde entier pour partager leurs connaissances et leurs expériences.

"Nous sommes impatients de collaborer avec nos collègues marocains pour promouvoir des pratiques exemplaires en matière de santé au travail et contribuer à un avenir professionnel plus sûr et plus sain pour tous", a-t-il ajouté.

En 2022, l'ICOH, qui entretient des relations de travail étroites avec l'Organisation Internationale du travail et l'Organisation mondiale de la santé, comptait environ 2.000 membres, 24 membres bienfaiteurs (instituts) et 24 membres affiliés (associations professionnelles) représentant plus de 100 pays à travers le monde.