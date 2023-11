Cote d'Ivoire: Protection et éducation des mineurs - Le projet home 2 lancé

La cérémonie de lancement de la deuxième phase du projet Home 2 a eu lieu, vendredi 17 novembre 2023, dans un complexe hôtelier à Abidjan-Cocody. Ce projet a été présenté aux parties prenantes, suivi d'une remise symbolique de matériel informatique.

L'Ong Avsi a procédé au démarrage du Projet Home 2, un projet d'Appui pour l'accueil, la Protection et l'éducation des Mineurs vulnérables en Côte d'Ivoire et Sierra Leone. Ce projet financé par la Commission pour les adoptions internationales (Cai), vise à utiliser judicieusement les ressources disponibles et à combler les lacunes institutionnelles et normatives. La première phase a réussi à exploiter au maximum les ressources existantes et à créer de nouvelles initiatives là où des lacunes ont été identifiées.

Pour ce qui concerne la deuxième phase du Projet Home". Lorenzo Manzoni, représentant de l'Ong Avsi, a souligné, que le projet s'inscrit dans la continuité de ces actions, mettant un accent particulier sur la petite enfance et les structures associées". En outre, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ainsi que ses directions concernées, faciliteront la mise en oeuvre des actions prévues. L'objectif principal de ce projet est de contribuer au renforcement d'un réseau d'acteurs publics et privés engagés pour assurer le bien-être des filles et des garçons, prévenant ainsi leur abandon en Afrique de l'Ouest.

Il faut noter que l'Ong Avsi travaille en partenariat avec un réseau de plus de 60 organisations, dont l'Union européenne, des Agences des Nations Unies, le Gouvernement italien et les autorités locales des pays d'intervention. Dans son approche, Avsi met l'accent sur la promotion de la dignité de la personne humaine. La Fondation Avsi (Association des Volontaires pour le Service International) est une organisation non gouvernementale à but non lucratif fondée en 1972 à Cesena en Italie, qui s'engage dans plus de 130 projets de coopération au développement dans 30 pays.