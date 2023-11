Cote d'Ivoire: Arbre de noël - L'ONG 'cœur en or' lance une collecte de fonds pour 150 enfants défavorisés

Dans une note transmise à L'Intelligent d'Abidjan, le lundi 20 novembre 2023, la présidente de l'ONG « Cœur en or », Sita Diabaté a annoncé que son organisation a lancé une collecte de fonds dans le but de donner le sourire à 150 enfants orphelins et démunis de Dabou, dans la région des Grands ponts.

Dans le cadre d'un arbre de Noël qui sera organisé le 24 décembre 2023 à Dabou dans l'un des quartiers défavorisés de la commune, l'ONG « Cœur en or » a lancé une collecte de fonds le 10 novembre 2023 et qui prendra fin le 10 décembre 2023. À travers cette collecte, l'ONG sollicite toutes les bonnes volontés qui souhaitent l'accompagner en termes de dons en espèce ou en nature. « L'objectif de cette collecte de fonds est de donner le sourire aux enfants démunis et orphelins qui vivent dans des quartiers précaires de Dabou. Notre objectif, c'est de leur apporter la joie en leur offrant un arbre de Noël. Ce sont des enfants de tous bords ethniques. Si Dieu a fait qu'on a eu plus de moyens, c'est 200 enfants qu'on va satisfaire », a déclaré Sita Diabaté. Elle a indiqué que cet arbre de Noël sera marqué par plusieurs activités dont des jeux, animations, distributions de cadeaux et un partage de repas.

[Une ONG engagée dans la cause humanitaire]

Par ailleurs, Sita Diabaté, titulaire d'un Master 2 en Lettres modernes, option littérature orale, a indiqué que le combat que mène l'ONG, c'est d'aider les orphelins, les démunis, les veuves et les personnes vulnérables. L'ONG "Cœur en or" a déjà réalisé plusieurs actions sociales à Dabou au profit des enfants défavorisés. Parmi ces actions, Sita Diabaté et son équipe composée de jeunes volontaires locaux ont participé, le 11 septembre 2023, à la scolarisation d'une centaine d'enfants démunis de Dabou. « Grâce à Dieu et à tous nous avons pu aider 100 enfants, 69 enfants (CP1 au CM2), 31 enfants de la (6e à la Tle) », a signifié la présidente de l'ONG.