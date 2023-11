Algérie: Une commission d'historiens se réunit à Constantine

Une commission d'historiens français et algériens, crééeen août 2022 pour travailler sur la colonisation française et la guerre, se réunit les 22 et 23 novembre à Constantine pour la première fois.

La création de l'instance de dix membres avait été annoncée en août 2022 par les présidents français, Emmanuel Macron, et algérien, Abdel Madjid Tebboune. Il s'agit pour les deux pays de « regarder ensemble cette période historique » du début de la colonisation française (1830) jusqu'à la fin de la guerre d'indépendance (1962). L'idée est d'aborder le sujet « sans tabou, avec une volonté (...) d'accès complet à nos archives », avait déclaré le chef de l'Etat français.

La commission s'était réunie en avril par visioconférence. Les cinq historiens français qui en font partie sont Benjamin Stora (également coprésident de la commission), Florence Hudowitz (conservatrice au Mucem), le professeur des universités Jacques Frémeaux ainsi que les historiens et enseignants universitaires Jean-Jacques Jordi et Tramor Quemeneur, a indiqué l'Elysée. Elle est coprésidée côté algérien par l'historien Mohamed Lahcen Zighidi.

En novembre 2022, la présidence algérienne avait désigné Lahcen Zighidi et les historiens Mohamed El Korso, Idir Hachi, Abdelaziz Fillali et Djamel Yahiaoui pour faire partie de cette commission. Sa mise en place s'inscrit dans la politique d'apaisement décidée par Emmanuel Macron durant son premier quinquennat, après les recommandations du rapport de Benjamin Stora sur le conflit mémoriel entre l'Algérie et la France à propos du passé colonial. Mais la relation entre les deux pays reste difficile et empreinte de malentendus et de non dits.