Burkina Faso: Forum national de l'intégration - La VIe édition consacrée aux mutations politiques actuelles

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur a donné le lundi 20 novembre 2023 à Bobo-Dioulasso, le top départ des activités de la VIe édition du Forum national de l'intégration. Ce forum prévu pour durer 5 jours, vise à sensibiliser les communautés africaines vivant au Burkina Faso et les populations locales au vivre-ensemble dans un contexte sécuritaire difficile.

La VIe édition du Forum national de l'intégration placée sur le thème : « L'intégration régionale face aux mutations politiques actuelles : enjeux et perspectives » se tient du 20 au 24 novembre 2023 à Bobo-Dioulasso. A l'ouverture de ce forum, le lundi 20 novembre 2023, les différents intervenants ont salué la pertinence de cette thématique au regard des soubresauts politiques et sécuritaires que vit la sous-région.

Ainsi pour le 2e vice-président de la délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso, Drissa Gamtoré, le thème constitue une interpellation adressée à l'ensemble des acteurs pour un examen profond du processus au regard du contexte actuel du pays.

Le contexte du pays recommande, à l'entendre, de défendre les valeurs de solidarité, du vivre-ensemble entre communautés et de réaffirmer l'adaptation des actions entreprises à notre contexte politique. Le Forum national de l'intégration est selon lui, une occasion de renforcer l'esprit de fraternité, la compréhension de l'importance de l'intégration, mais aussi des missions pour les acteurs dans ce processus.

Plusieurs activités pour promouvoir l'intégration

La représentante de la communauté étrangère vivant à Bobo-Dioulasso, Sara Haidara et celui de la Chambre de commerce de Bobo-Dioulasso, Aboubacar Koné ont ajouté pour leur part que le forum est une tribune pour chercher des voies et moyens afin de renforcer l'intégration, seule voie pour un avenir meilleur pour notre sous-région. Pour le ministre délégué, chargé de la Coopération régionale, Karamoko Jean Marie Traoré, il est plus que jamais urgent que des solutions et mécanismes soient trouvés pour permettre à notre sous-région de renouer avec la stabilité, la paix et le développement à travers l'intégration.

« La recherche de ces solutions et mécanismes nécessite une prise de conscience collective dans chaque Etat africain afin que l'intégration soit placée au rang des priorités nationales », a suggéré le ministre délégué. Le Burkina Faso, a assuré le ministre, développe plusieurs initiatives pour rendre effective cette intégration. Il a cité la politique de l'intégration, l'organisation des ateliers d'information et de sensibilisation sur la libre circulation des biens et des personnes et sur les droits et devoirs des communautés vivant au Burkina Faso. Le Forum national de l'intégration fait partie des activités de promotion de cette intégration.

Plusieurs sous-thèmes seront traités au cours de ce forum. L'objectif étant de poser le débat sur les enjeux et les perspectives à envisager pour conduire le processus de l'intégration africaine au Burkina Faso dans ce contexte de changements politiques dans la sous-région. « L'organisation de toutes ces activités traduit la volonté affichée du gouvernement burkinabè à faire du Burkina Faso une terre où tout citoyen africain se sentirait pleinement chez lui », a souligné Karamoko Jean Marie Traoré. Les personnes physiques et morales qui se sont illustrées dans la promotion de l'intégration ont reçu des attestations à l'ouverture de cette VIe édition du Forum national sur l'intégration.