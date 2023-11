Cote d'Ivoire: Salon des entreprises du Cercle français d'affaires - 70 exposants et un millier de visiteurs attendus

Cette année, c'est l'espace Crystal à Marcory Zone 4 qui accueillera le 22 novembre 2023, le Salon des entreprises membres du Cercle français d'affaires de Côte d'Ivoire (Cfaci). Cette 2e édition du salon se déroulera durant toute la journée pour se clôturer en soirée avec le traditionnel cocktail network mensuel du Cfaci.

L'objectif de ce salon reste le même : se positionner comme le rendez-vous incontournable qui permet aux adhérents du Cfaci de concrétiser des opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire.

« Que vous soyez une start-up, une Pme, une entreprise établie à la recherche de nouveaux clients ou un fournisseur de services à la recherche de partenariats stratégiques, ou encore un grand groupe international, notre salon est conçu pour répondre à vos besoins », indique Serge Lecomte, président du Cfaci.

A l'en croire, le salon qui est ouvert au grand public attend 70 exposants membres du Cfaci et 1000 visiteurs, notamment des professionnels, des fournisseurs, des entrepreneurs, des cadres et managers d'entreprises, des clients et des aspirants à l'entrepreneuriat.

Les secteurs d'activités sont bien variés. De hautes personnalités diplomatiques telles que l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Belliard, ou celle de l'Union européenne, Francesca Di Mauro, et des représentants du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire (Cepici), de Business France et du Conseil municipal de Marcory sont annoncés à l'événement.

Les entreprises participantes auront l'occasion de rencontrer et échanger avec des entrepreneurs français et ivoiriens de domaines d'activités variés. L'idée étant de leur permettre d'élargir leur réseau d'affaires. Un espace dédié aux rendez-vous B ot B est prévu, assure Serge Lecomte.

« Il y aura des présentations vidéos sur différents thèmes toute la journée. Les participants, notamment les jeunes entrepreneurs pourront bénéficier de l'expérience et des conseils précieux de leurs homologues aguerris. Ils auront aussi l'opportunité de découvrir une large gamme de produits, de services et de solutions innovantes qui seront présentées par nos exposants soigneusement sélectionnés », promet-il.

Existant depuis 2013 et comptant plus de 500 entreprises membres, le Cercle français d'affaires de Côte d'Ivoire, pour rappel, est une structure qui oeuvre pour le renforcement de la coopération économique ivoiro-française. Elle défend les intérêts et fait la promotion en Côte d'Ivoire des entreprises en majorité dirigées par des Français.

Son salon s'est vite imposé comme un rendez-vous annuel incontournable dans le processus de renforcement des liens économiques entre la France et la Côte d'Ivoire. La première édition, l'an dernier, avait enregistré 45 exposants et quelques centaines de visiteurs.