Afrique du Nord: Montpellier - Laurent Nicollin ferme la porte à un international algérien !

Le président du MHSC était l'invité de Jérôme Rothen, ce mardi.

L'occasion pour lui de revenir sur un éventuel retour d'Andy Delort, actuellement sous contrat avec la formation qatarie d'Umm Salal, dans l'Hérault.

Invité dans l'émission Jérôme Rothen S'enflamme, le président de Montpellier a abordé le potentiel retour d'Andy Delort au MHSC.

Sans langue de bois, l'homme fort du club pailladin a écarté cette éventualité évoquant un problème de timing avec une comparaison assez osée.

« (Un retour possible un jour ? (rires). Je suis honnête et Andy le sait, nous avons eu des contacts il y a quelques mois, il m'a demandé si c'était possible et ce que j'en pensais, je lui ai dit que ce n'était pas le bon moment, que c'était compliqué. Quand on a une femme, qu'on est amoureux, qu'elle te trompe et par ailleurs, je ne suis pas quelqu'un qui va la reprendre. C'est peut-être une erreur de ma part mais c'est fait, on passe à autre chose » a-t-il affirmé rapporte Dailymercato