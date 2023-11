Sénégal: Dakar, hôte d'un symposium international sur l'insertion des jeunes

Dakar — Des universitaires et spécialistes de haut niveau du Sénégal, de Québec, de la France, du Bénin et du Cameroun participent à un symposium consacré aux approches et politiques nationales d'insertion des jeunes ouvert mardi à Dakar, a constaté l'APS.

"L'objet de cette rencontre est de partager des éléments de propositions des stratégies nationales dans le cadre de l'insertion des jeunes dans les activités agro sylvo-pastorales et halieutique", a expliqué, Nadjirou Sall, président du conseil d'administration du Cadre national de concertation des ruraux (CNCR).

D'une durée de deux jours, la rencontre est organisée par la plateforme multi-acteurs IRRA (Initiative pour la relève et le renouveau agricole) qui regroupe diverses structures publiques et parapubliques, des collectivités territoriales, organisations de producteurs et de la société civile.

"Aujourd'hui, nous partageons ces propositions de stratégie en vue de les inclure dans des propositions de Lois ou de lettres politiques au niveau nationale", a ajouté le président du conseil d'administration du CNCR.

Ce symposium qui intervention dans un contexte marqué par un départ massif des jeunes du Sénégal vers l'occident via l'immigration irrégulière, rentre dans le cadre du projet "Soutenir le succès de la relève agricole : efficience du continuum d'insertion des jeunes femmes et jeunes hommes au Sénégal", soulignent ses initiateurs dans un communiqué.

Il précise que le projet est financé par le Gouvernement du Québec et mis en oeuvre par Carrefour International en collaboration avec le CNCR, le RESOPP (Réseau des Organisations paysannes et Pastorale du Sénégal) et plusieurs acteurs regroupés autour de l'Initiative pour la Relève et le Renouveau Agricole.