Sénégal: Présence des pharmaciens dans les districts de santé - L'Arp en veut d'avantage

Les structures sanitaires du public se renforcent de pharmaciens dans la gestion des médicaments. Une démarche qui réjouit Dr Oumou Khalsoum Ndiaye Ndao, directrice de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (Arp). Selon cette dernière, on ne peut pas gérer des structures sanitaires sans les pharmaciens. Elle s'exprimait hier, mardi 21 novembre, lors de l'atelier de formation des pharmaciens sur la pharmacovigilance au niveau des régions de Dakar et Thiès. «Nous notons de plus en plus la présence des pharmaciens dans les districts sanitaires. Et c'est quelque chose que nous saluons parce qu'aujourd'hui les districts sanitaires les moins nantis dans la pyramide sanitaire des soins, sont à 13 pharmaciens. On vous demande à prendre votre place dans le dispositif. Il ne suffit pas d'être pharmacien de district pour être un cadre de l'équipe de district. Et c'est à eux pharmaciens de le prouver», a-t-elle avancé.