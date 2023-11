Ethiopie: L'ambassadeur d'eEhiopie en République de Corée souligne la nécessité de la numérisation afin de favoriser le développement de l'Afrique.

<strong>Addis Abeba, le — :- Une délégation dirigée par l'ambassadeur d'Ethiopie en République de Corée, Dessie Dalkie, a participé au Forum mondial sur la Corée 2023 qui s'est tenu à Séoul, en République de Corée.

Le forum s'est tenu sous le thème : Un nouveau paradigme pour le partenariat Corée-Afrique : la science, la technologie et l'innovation au centre du renfoecement de la collaboration dans ce domaine.

A l'occasion, l'ambassadeur Dessie a noté que la République de Corée et l'Afrique devaient collaborer dans le partage d'expériences en science et technologie soulignant la nécessité de la numérisation afin de favoriser le développement et la croissance de l'Afrique.

En outre, il a suggéré que l'Éthiopie et d'autres pays africains pourraient apprendre et acquérir de l'expérience grâce aux progrès de la Corée dans les domaines des TIC et de la technologie, en particulier de l'intelligence artificielle.

La commissaire de la fonction publique éthiopienne, Mekuria Haile, a expliqué les meilleures pratiques coréennes en matière de science et de technologie afin de souligner les opportunités de coopération entre l'Afrique et la Corée.

Dans son discours, l'ambassadeur Woon-Ki Lyeo, président de la Fondation Corée-Afrique, a rappelé comment l'Afrique, en particulier l'Éthiopie, ont soutenu la Corée du Sud pendant la guerre de Corée soulignant la nécessité de liens plus forts entre l'Afrique et la République de Corée dans les domaines tels que la science et la technologie.

Le président de l'Institut coréen de politique scientifique et technologique, les ambassadeurs africains en Corée, de hauts responsables du gouvernement coréen et des chercheurs ont assisté au forum, selon l'ambassade d'Ethiopie à Séoul.