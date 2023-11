Congo-Kinshasa: Elections 2023 - Présentation du programme du candidat Moïse Katumbi à Lubumbashi

Christian Mwando, haut représentant de Moise Katumbi, a présenté, mardi 21 novembre à Lubumbashi (Haut-Katanga), le programme que propose ce candidat Président pour être élu à la magistrature suprême.

Ce programme que soutient le parti politique Ensemble pour la République est dénommé « Alternative 2024 pour un Congo uni, démocratique, prospère et solidaire ».

« Notre première priorité c'est l'unité du Congo, l'intégrité territoriale et toutes les parties du Congo qui nous sont aujourd'hui arrachées par la faute du pouvoir en place doivent être récupérées », a expliqué Christian Mwando.

La consolidation de la démocratie fait également partie de priorités du programme que propose le candidat Katumbi.

« Consolider la démocratie en RDC passera par certaines étapes dont le retour majoritaire à deux tours pour la présidentielle », a souligné le haut représentant de ce candidat.

Il a ajouté que le troisième point de leur programme « est la prospérité, transformer l'économie congolaise et ne pas devenir seulement un pays potentiellement riche mais être un pays réellement riche ».

Christian Mwando affirme qu'Ensemble pour la République et son candidat Moïse Katumbi veulent réduire l'écart entre les riches et les pauvres en RDC :

« On ne veut plus les énormes écarts qui existent entre les plus riches et les plus pauvres. Il faut un Congo solidaire, un Congo où il y a l'inclusivité dans la richesse parce que il y a un écart énorme aujourd'hui entre la richesse du Congo, le taux de croissance et la pauvreté des habitants ».