Congo-Kinshasa: Kinshasa - BGFI Bank présente sa nouvelle application dénommée « RAKKA cash »

Le groupe BGFIBank a présenté, mardi 21 novembre à Kinshasa, sa nouvelle application dénommée « RAKKA Cash ».

Selon les responsables de cette institution bancaire, il s'agit d'un compte bancaire mobile qui permet aux utilisateurs d'avoir un accès à plusieurs services financiers.

Ils ont rapporté que l'objectif d'une telle initiative est de bancariser tous les services publics.

L'Administrateur Directeur-Général de BGFIBank RDC, Francesco De Musso a également indiqué que « RAKKA Cash » est une néo-banque et donc c'est un compte bancaire mobile qui permet aujourd'hui de s'enregistrer à distance, en ligne.

Pour lui, cette initiative permet au client d'obtenir l'ouverture immédiatement un compte bancaire si toutes ses données sont bien renseignées et de pouvoir accéder à des services bancaires comme l'épargne.

« Il a la possibilité de déposer ses fonds dans le réseau que nous avons bâti, comme la possibilité de pouvoir les marchands sans contact à partir d'un QR pour ceux qui ont les smartphones, mais RAKKA CASH sera aussi disponible dans quelques semaines sur GDSSD pour ceux qui n'ont pas de smartphones », a laissé entendre Francesco De Musso.

Il a ajouté que « RAKKA Cash » est un compte bancaire mobile :

« Vous vous promenez avec votre téléphone et qui donne accès à plusieurs services bancaires, et donc ces services bancaires, nous viendrons les compléter au fur et à mesure dans le temps pour pouvoir en faire une offre, que soit complètement digital et ce que nous visons c'est bancariser les Congolais à frais zéro et puis et surtout démocratiser la banque »

Selon toujours ce responsable de BGFIBank, cette initiative permet de servir tous les Congolais, sans d'être oblige d'être client de la BGFI Bank.

Cependant, dit-il, le moyen d'approvisionner le compte RAKKA cash peut se faire au-delà du compte bancaire BGFIBank.

« Donc vous avez de l'argent sur Mpesa, Orange Money, Airtel Money, vous pouvez approvisionner votre compte RAKKA Cash comme vous pouvez également sortir vos fonds chez tous les opérateurs de téléphonie mobile », a poursuivi Francesco De Musso.

Pour les régies financières comme la DGRK, la DGDA, la DGI, l'objectif est de pouvoir payer ses impôts sans se déplacer.