Afrique de l'Ouest: La compagnie népalaise de neutralisation des explosifs et munitions de la MINUSMA - Les héros des convois sécurisés au Mali

Alors que le retrait complet de la MINUSMA du Mali d'ici au 31 décembre 2023, approche conformément à la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations unies, il est important de reconnaître les contributions significatives de la compagnie népalaise de neutralisation des explosifs et munitions (NEDEX) à la mise en oeuvre des mandats successifs de la Mission de paix au cours de la dernière décennie. Sa mission principale était d'atténuer la menace des Engins explosifs improvisés (EEI), ce qui impliquait d'enquêter sur les incidents liés aux EEI, de les éliminer et de les analyser après qu'ils aient explosé.

Le défi

Depuis l'établissement de la MINUSMA au Mali en 2013, les attaques à l'engin explosif improvisé et à la mine terrestre ont constamment ciblé ses convois et ses patrouilles, en particulier dans le nord et le centre du pays. L'utilisation d'EEI par des éléments armés dans ces régions a également affecté la sécurité humaine. Depuis janvier 2018, 696 civils et plus de 390 soldats de la paix ont été blessés dans des explosions d'EEI.

Les défis posés par ces explosifs, ainsi que les pertes et les blessures subies par les soldats de la paix, soulignent les conditions opérationnelles difficiles qu'ils endurent. Au Mali, les engins explosifs improvisés ont coûté la vie à 109 soldats de la paix. Le nombre le plus élevé de victimes d'engins explosifs improvisés en une seule journée a été enregistré le 18 septembre 2014, lorsque cinq soldats de la paix tchadiens ont trouvé la mort dans une attaque.

Au cours de la seule année 2023, la compagnie népalaise de neutralisation des explosifs et munitions a entrepris 62 missions majeures, couvrant un éventail d'opérations allant du soutien aux convois et des enquêtes post-explosion à la neutralisation pratique des EEI, y compris en mars 2023, lorsqu'elle a neutralisé deux EEI télécommandés complexes trouvés à proximité de sa base de Kidal. Plus récemment, ils ont dû intervenir lorsque des convois de retrait de la MINUSMA ont heurté des EEI. Ces incidents sont un triste rappel des risques élevés auxquels la Mission a été confrontée au cours de la dernière décennie et auxquels elle est toujours confrontée alors qu'elle se retire du Mali.

Se défendre contre la menace invisible

Stationnée sur des sites clés dans les régions du nord du Mali, notamment à Kidal, Aguelhok, Tessalit et Gao, la compagnie NEDEX du Népal a posé le pied au Mali pour la première fois en février 2014. Leur déploiement est venu en réponse aux défis croissants de la MINUSMA en matière de mines et d'engins explosifs improvisés. Chaque unité de l'équipe NEDEX est une alliance cohérente de spécialistes - de chercheurs, d'opérateurs et de médecins, de chauffeurs et de tireurs - chaque membre jouant un rôle central dans leur responsabilité collective. L'équipe est toujours prête à répondre aux alertes ou aux découvertes d'engins explosifs dans un délai de 15 minutes. Elle donne la priorité à la sécurité des convois, mène des enquêtes approfondies et procède aux éliminations nécessaires.

Les compétences des unités NEDEX du Népal ne se limitent pas à des enquêtes méticuleuses. Elles sont bien équipées pour gérer des opérations d'élimination complexes. Ces opérations impliquent la manipulation d'engins explosifs, les mines et les munitions non explosées, qui présentent des risques importants pour la vie humaine. Dans les situations où les convois sont confrontés à des menaces explosives ou détectent des EEI, des protocoles de sécurité sont immédiatement activés. Les experts se plongent dans des évaluations approfondies et les étapes suivantes impliquent souvent la neutralisation sécurisée des EEI, facilitant ainsi la poursuite du mouvement du convoi. En outre, l'équipe est chargée d'éliminer en toute sécurité les munitions périmées ou non fonctionnelles et celles des différents contingents qui doivent l'être, à la demande de ces derniers.

Formation intensive et expérience pratique

Les réalisations de la compagnie népalaise de neutralisation des explosifs et munitions ne sont pas le fruit du hasard mais reposent sur la préparation et les compétences. Ainsi, avant leur déploiement au Mali, ils ont suivi huit semaines d'entraînement intensif et spécifique à la mission, axé sur les fonctions liées aux engins explosifs improvisés et aux opérations de neutralisation des explosifs et munitions. Puis, à leur arrivée au Mali, ils ont suivi trois semaines supplémentaires d'entraînement approfondi en mission, afin de se familiariser avec l'environnement de la Mission et l'équipement essentiel à leurs opérations sur le terrain. La formation continue, associée à une technologie de pointe, a permis à la MINUSMA de réduire considérablement les pertes liées aux engins explosifs improvisés.

Le lieutenant-colonel Bibek KAFLE, commandant du contingent, témoigne de l'engagement inébranlable de l'équipe en faveur du perfectionnement des compétences. « Notre équipe se consacre chaque jour à l'entraînement. Qu'elle soit en déploiement actif ou basée au quartier général, elle ne cesse d'affiner son expertise en matière de gestion des engins explosifs improvisés. Cette recherche incessante de la maîtrise garantit qu'ils sont aptes à gérer les défis du monde réel », a-t-il observé en se référant à une session de formation qui simulait l'élimination d'un EEI. « Dans le cadre d'une formation typique, nous plaçons des EEI et des câbles divers », a-t-il ajouté. « L'objectif est que le personnel identifie ces menaces, tandis que les opérateurs manœuvrent habilement un véhicule télécommandé (ROV). Cette pratique rigoureuse témoigne de notre engagement en matière de préparation. Notre expérience de près de dix ans, en particulier dans le domaine de l'élimination des engins explosifs improvisés, témoigne des capacités exceptionnelles de notre compagnie ».

Ces véhicules offrent dans le contexte du Mali des avantages considérables pour les opérations de neutralisation des explosifs et munitions. Ils sont équipés d'une variété d'outils et d'accessoires permettant de neutraliser avec précision les engins explosifs. Il s'agit notamment de bras robotisés, de caméras et de capteurs à haute résolution qui fournissent des informations visuelles et des données en temps réel sur les engins explosifs et leur environnement, aidant ainsi les chefs d'équipe NEDEX à identifier les menaces potentielles, à déterminer le meilleur plan d'action et à assurer la sécurité du personnel et de la zone environnante. Polyvalents, les ROV peuvent opérer dans des zones urbaines, rurales et difficiles d'accès. Ils sont également capables d'opérer à une distance de sécurité ou à distance des engins explosifs, ce qui réduit le risque de blessure ou de décès pour le personnel NEDEX. Ces avantages contribuent à l'efficacité, à l'efficience et à la sécurité des opérations NEDEX, ce qui permet en fin de compte de sauver des vies et de protéger le personnel militaire et les communautés locales de la menace des engins explosifs.

Des liens avec les communautés

La compagnie népalaise a atteint avec succès d'autres objectifs de mission au cours de son déploiement. Grâce à diverses activités civilo-militaires dans une école locale et un club sportif de la ville de Kidal, par exemple, la compagnie a gagné la confiance de la population locale, renforçant ainsi les relations entre les forces militaires et la communauté. Cet effort de confiance a permis d'améliorer les conditions de sécurité et le mandat de protection des civils de la MINUSMA.

En dépit de difficultés telles que les différences culturelles, les barrières linguistiques et la coordination entre les acteurs militaires et civils, la compagnie népalaise de neutralisation des explosifs et munitions a eu un impact positif sur la vie de 600 écoliers et membres de clubs sportifs en 2023.

Prix de l'environnement

Dans le cadre d'une initiative unique, l'équipe du Népal à Kidal a créé ce qu'elle appelle le « jardin NEDEX » (EOD Garden). Il ne s'agit pas d'une simple collection de souvenirs, mais plutôt d'engins et de composants inertes qui témoignent de leur travail. Il s'agit d'une représentation visuelle et d'une ressource éducative sur les menaces explosives qu'ils ont neutralisées au fil des ans.

La compagnie a également lancé un programme de plantation d'arbres dans le nord du Mali, en particulier dans la région de Kidal. Cette initiative a apporté de nombreux avantages à la région et à ses communautés, notamment la restauration de l'écosystème, l'atténuation du changement climatique, l'amélioration de la gestion de l'eau, l'agriculture durable, les opportunités économiques, la résilience des communautés et l'amélioration de la santé et du bien-être en général. En reconnaissance de ses efforts pour rendre Kidal plus verte et plus durable sur le plan environnemental, la compagnie du Népal a reçu le premier prix de l'environnement décerné par le commandant de la force de la MINUSMA.