Afrique Centrale: Les Etats-Unis se félicitent des mesures de désescalade prises par la RDC et le Rwanda

Le gouvernement des États-Unis se félicite des mesures de désescalade prises par la RDC et le Rwanda. L'administration Biden l'a fait savoir dans un communiqué parvenu à notre rédaction.

Selon le même document, ce sont des mesures dont il entend suivre l'évolution, et prévoit de soutenir les engagements pris par les deux pays en matière de diplomatie et de renseignement, afin de favoriser une sécurité et une prospérité accrues pour les peuples congolais et rwandais.

Cette posture des Etats-Unis découle d'une rencontre que la Directrice du renseignement national (DNI), Avril Haines a eu les 19 et 20 novembre avec le président rwandais, M. Paul Kagame, et son homologue congolais, M. Félix Antoine Tshisekedi. Une initiative qui avait pour but d'obtenir des deux dirigeants l'engagement à désamorcer les tensions dans l'est de la RDC.

D'après toujours la même source, la DNI était accompagnée de la secrétaire d'État adjointe aux Affaires africaines, Molly Phee, et de l'assistant spécial du président et directeur principal du NSC (Conseil de Sécurité National) pour les Affaires africaines, Judd Devermont.

Reconnaissant la longue histoire des conflits dans cette région, la même source nous apprend que les présidents Kagame et Tshisekedi prévoient de prendre des mesures spécifiques pour réduire les tensions actuelles en répondant aux préoccupations respectives des deux pays en matière de sécurité.

Ces mesures découlent ainsi d'accords antérieurs conclus avec le soutien des pays voisins dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi, poursuit le texte.