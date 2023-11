Afrique du Nord: Regard d'expert | Samir Ksibi, expert en fintech et crowdfunding à La Presse - «L'écosystème entrepreneurial est favorable au développement du crowdfunding »

Le crowdfunding représente une nouvelle façon d'investir et de financer des projets.

Il devrait donc rapidement s'aligner sur les tendances internationales, s'ouvrant ainsi à des domaines tels que l'immobilier, qui connaît une popularité croissante dans d'autres marchés grâce aux plateformes de crowdfunding immobilier.

Quel est le prochain domaine majeur dans lequel le financement participatif devrait prendre une place ?

A mon avis, le prochain domaine majeur dans lequel le financement participatif devrait prendre une place importante est celui des projets qui ne trouvent pas facilement de soutien auprès des institutions financières traditionnelles en raison du manque de garanties ou de leur caractère innovant.

En Tunisie, le crowdfunding ne fera pas exception à cette tendance mondiale, et il continuera à se développer dans des secteurs tels que la culture, l'art et le social.

En général, les projets qui apportent une valeur sociale et culturelle à leur communauté devraient bénéficier de cette approche de financement.

Comment évolue le marché du crowdfunding en Tunisie ?

En ce qui concerne le marché du crowdfunding en Tunisie au cours des cinq prochaines années, je prévois une période de défis et de développements prometteurs.

Dans un premier temps, nous devrions assister au lancement des premières plateformes agréées ainsi qu'à la réalisation des premiers projets financés, ce qui marquera une étape importante pour le secteur.

Cependant, il y a des défis à relever, notamment en ce qui concerne la formation des entrepreneurs sur les avantages et le fonctionnement du crowdfunding.

De plus, il faudra encourager l'adoption des investisseurs tunisiens qui n'ont pas encore eu accès aux différents modes de paiement en ligne.

Malgré ces défis, je reste optimiste quant à l'avenir du secteur.

La demande de financement est forte en Tunisie, et l'écosystème entrepreneurial en plein essor est favorable au développement du crowdfunding.

Dans l'ensemble, je vois une opportunité réelle de croissance et de prospérité pour le marché du crowdfunding en Tunisie à mesure que ces obstacles sont surmontés.

Quelles sont les perspectives de l'évolution du crowdfunding en Tunisie ?

Les perspectives d'évolution du crowdfunding en Tunisie sont encourageantes, mais elles exigent un effort concerté de la part de tous les acteurs impliqués dans ce secteur.

Pour favoriser une adoption plus large, il sera essentiel de diversifier les types de projets financés, offrant ainsi une opportunité à une nouvelle génération d'investisseurs qui étaient auparavant limités à des organismes d'investissement.

Pour réussir cette transition, les plateformes de crowdfunding devront innover en mettant en place des mesures visant à attirer les contributeurs tout en créant un environnement de confiance et de sécurité.

Ces mesures contribueront à renforcer la confiance des investisseurs potentiels et à les inciter à participer activement au financement des projets en Tunisie.

En résumé, l'évolution prometteuse du crowdfunding en Tunisie nécessitera la collaboration de l'ensemble des acteurs du secteur, une diversification des projets financés, et une innovation continue des plateformes pour encourager une adhésion plus large et la création d'une nouvelle génération d'investisseurs.

Quel est le rôle du crowdfunding dans le système entrepreneurial et des start-up ?

Le crowdfunding joue un rôle de plus en plus central au sein de l'écosystème entrepreneurial et des start-up, offrant une série d'avantages considérables.

Il constitue un outil précieux pour les entrepreneurs qui aspirent à la croissance et à l'innovation.

En plus de fournir des fonds, les campagnes de crowdfunding ouvrent la porte à un éventail de ressources non monétaires, notamment des conseils avisés, un mentorat précieux, des opportunités de partenariat prometteuses, et la création d'une communauté engagée.

Ces éléments créent un environnement propice à la croissance et favorisent le développement des start-up.

En résumé, le crowdfunding ne se limite pas à un simple moyen de collecter des fonds, il offre également un écosystème riche en ressources et en opportunités qui stimulent l'innovation et le développement au sein de l'écosystème entrepreneurial et des start-up.

L'Afrique offre un environnement propice au développement du crowdfunding. Qu'est-ce que vous en pensez?

Le marché africain se profile comme un terrain extrêmement favorable pour les plateformes de crowdfunding, en contraste avec un marché européen qui est déjà saturé et présente un taux de pénétration relativement faible.

Plusieurs pays africains affichent une croissance économique soutenue, et leur écosystème entrepreneurial est de plus en plus attractif pour les investisseurs.

L'un des atouts majeurs de l'Afrique est sa population jeune, qui est facile à sensibiliser et à initier au crowdfunding en tant que mode d'investissement et de financement.

De plus, la population africaine est sensible aux aspects sociaux et communautaires, ce qui constitue un atout important pour favoriser l'adoption rapide du crowdfunding.

Cette sensibilité envers les projets à impact social ou communautaire peut contribuer à stimuler l'intérêt et la participation au financement participatif dans la région.

Dans l'ensemble, l'Afrique offre un environnement propice au développement du crowdfunding, avec des facteurs tels que la croissance économique, une population jeune et une orientation vers des valeurs sociales et communautaires qui favorisent une adoption plus facile de ce mode de financement.

Le crowdfunding est un levier essentiel dans la création d'entreprises.

Quels avantages offre-t-il aux entrepreneurs ?

Le crowdfunding, initialement conçu comme un outil de financement, est de plus en plus utilisé comme un levier essentiel dans la création d'entreprises.

Une campagne de crowdfunding offre de nombreux avantages pour les entrepreneurs qui cherchent à établir leur entreprise dans des conditions optimales.

Tout d'abord, une campagne de crowdfunding permet de construire une communauté de clients engagés qui soutiennent activement le projet.

Elle offre également une validation du marché en mesurant l'intérêt financier du public pour le produit ou le service proposé, ce qui est un indicateur précieux de la demande potentielle.

De plus, les campagnes de crowdfunding génèrent souvent une grande visibilité médiatique, offrant ainsi une promotion significative au projet et à l'entreprise naissante.

Cela peut contribuer à créer une notoriété dès le début.

L'un des avantages les plus importants est l'accès au capital.

Les campagnes de crowdfunding permettent de mobiliser des fonds auprès d'un large éventail de contributeurs, ce qui peut être particulièrement utile lorsque l'entrepreneur a du mal à obtenir un financement traditionnel.

En outre, les différents modèles de crowdfunding, tels que le prêt, l'investissement en capital, le don avec ou sans contrepartie, renforcent encore cet outil en offrant une gamme variée d'options aux futures star-up et entreprises.