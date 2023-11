Tunisie: Success Story | Ilyes Saïdani, Directeur Technique de la start-up « Grow It Yourself' à La Presse - «Notre objectif : promouvoir une croissance équilibrée et une empreinte écologique réduite»

Les essais que j'ai menés avec ma technique hydroponique ont été prometteurs, montrant des résultats encourageants.

Parlez-nous de votre start-up, comment avez-vous eu l'idée de créer votre projet ?

Grow It Yourself est une startup tunisienne qui fabrique, installe et assure la maintenance de systèmes hydroponiques sur mesure dans le cadre de projets agricoles à grande échelle ou de projets de potagers urbains.

Elle est également une pionnière dans le domaine de l'hydroponie et l'agriculture urbaine en Tunisie, en mettant, à la disposition des porteurs de projets, sa technologie et son savoir-faire pour les accompagner et assurer la pérennité et la rentabilité de leurs exploitations.

Grow It Yourself a émergé de mes voyages d'études, où j'ai constaté les défis agricoles comme les pénuries d'eau, dégradations de sol, changement climatique... et l'importance de méthodes durables.

L'idée a pris forme en cherchant des solutions novatrices pour une agriculture plus efficace et respectueuse de l'environnement.

Qu'est-ce qui vous a motivé à développer ce système de culture ?

La motivation derrière le développement de mon système de culture hydroponique découle de ma volonté de répondre aux défis agricoles contemporains, tels que la gestion de l'eau et l'optimisation des rendements.

En cherchant des alternatives durables, j'ai été inspiré à créer un système innovant qui maximise l'efficacité tout en minimisant l'impact environnemental.

Quelles sont vos aspirations pour l'avenir de votre projet ?

Pour l'avenir de mon projet d'hydroponie, j'aspire à voir une expansion significative, contribuant à une agriculture plus durable à l'échelle mondiale.

Mon objectif est d'innover en intégrant de nouvelles technologies et partenariats pour promouvoir une croissance équilibrée et une empreinte écologique réduite.

Est-ce que vous avez réalisé vos objectifs après les essais que vous avez effectués via cette technique ?

Les essais que j'ai menés avec ma technique hydroponique ont été prometteurs, montrant des résultats encourageants.

Bien que tous les objectifs ne soient peut-être pas encore pleinement atteints, ces essais ont renforcé ma confiance dans le potentiel de mon projet.

J'ajuste continuellement ma stratégie pour optimiser les résultats et atteindre pleinement mes objectifs à long terme.

D'après vous, quels sont les avantages de ces techniques par rapport à un mode de culture plus traditionnel ?

Les avantages des techniques hydroponiques par rapport aux modes de culture traditionnels incluent une utilisation plus efficace de l'eau, une croissance des plantes accélérée, un contrôle précis des nutriments, et la possibilité de cultiver dans des environnements non propices.

Ces méthodes offrent également une production plus constante et peuvent réduire la dépendance aux conditions météorologiques, contribuant ainsi à une agriculture plus résiliente et durable.