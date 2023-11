Tunisie: Agriculture urbaine | Focus agricole - L'hydroponie, une alternative prometteuse pour une sécurité alimentaire durable

L'agriculture traditionnelle rencontre des défis croissants, en raison de la diminution des terres arables et de l'impact du changement climatique. L'eau se fait rare à cause de la faible pluviométrie.

Un problème lié à notre agriculture consiste en la dégradation des sols, causée par l'érosion, l'utilisation des engrais chimiques et la présence de maladies dans le sol.

Et c'est pour trouver une solution adaptée au problème lié à l'eau et au sol que l'hydroponie s'impose comme système de production hors-sol adapté à la culture des fruits, des légumes, des légumes à feuilles, des herbes médicinales, des plantes aromatiques, etc.

L'hydroponie apparaît donc en offrant une solution innovante pour augmenter la production alimentaire tout en réduisant l'empreinte écologique.

C'est une méthode de culture hors sol de plus en plus utilisée dans le monde entier pour la production d'aliments frais et nutritifs.

Cette technique consiste à faire pousser des plantes dans un environnement contrôlé, sans utiliser de terre, mais plutôt en utilisant une solution nutritive pour nourrir les racines des plantes.

Un véritable tournant

L'hydroponie pourrait marquer un véritable tournant pour l'agriculture tunisienne et contribuer de manière significative à la sécurité alimentaire.

Cette technique permet une production stable tout au long de l'année à l'abri des intempéries, une optimisation de la superficie exploitée, une croissance des plantes rapides car les nutriments sont fournis directement aux racines de la plante, une meilleure protection des plantes contre les maladies et les parasites car elles sont cultivées dans un environnement contrôlé et une optimisation de l'utilisation de l'eau à travers un système de recyclage automatique.

En somme, l'hydroponie est une méthode de production alimentaire innovante.

Elle offre des avantages significatifs pour la sécurité alimentaire nationale, notamment la rationalisation de l'utilisation des ressources en eau ainsi que l'augmentation exponentielle de la production agricole en réalisant une économie d'espaces agricoles.

La culture hors-sol que William Frederick Gericke a baptisée dans les années 30, «hydroponique», ce qui signifie «travail de l'eau», permet également de produire des cultures plus tôt, plus haut et verticalement à n'importe quel endroit en utilisant moins de ressources dans un environnement de culture contrôlé (lumière, température, humidité et flux d'air) tout au long de l'année.

Au niveau mondial, la croissance est d'environ 19% par an, avec une production maximale en France, aux Pays-Bas, en Espagne et aux Etats-Unis.

La Nasa la déclare agriculture du futur, notamment pour les astronautes dans l'espace.

Cette technologie devrait être explorée davantage pour produire des cultures à haute valeur ajoutée, comme les légumes dans des zones où les sols sont limités ou inexistants ou dégradés (par exemple, la salinité) ou dans des zones soumises à un stress hydrique afin de garantir la sécurité alimentaire.

Si les systèmes hydroponiques avancés restent peu pratiques pour certaines régions en développement, il existe une alternative, un système de culture hydroponique simplifié.

Un tel système est accessible moyennant une formation et un petit investissement initial.

Les rendements des systèmes simplifiés sont inférieurs à ceux des systèmes avancés, mais ils restent supérieurs aux méthodes agricoles traditionnelles et utilisent 80% d'eau en moins.

L'hydroponie simplifiée peut être enseignée aux agriculteurs et aux particuliers n'ayant aucune connaissance préalable.

Ces agriculteurs peuvent générer des revenus à partir de petites parcelles de terre grâce à des outils agricoles verticaux, même en milieu urbain.

Les nouveaux emplois et les fermes soutenus par l'hydroponie contribuent à une économie verte.

Se lancer dans la culture hydroponique n'est pas un pas des plus commodes. Sa mise en place nécessite généralement un investissement financier plus important que celui des autres méthodes entre équipements, systèmes de circulation de l'eau, nutriments, éclairages artificiels et autres.

Complexe et délicat, le système nécessite un bon savoir-faire et une parfaite maîtrise des cycles d'irrigation et des solutions nutritives, ce qui requiert une courbe d'apprentissage plus longue par rapport à la culture en pleine terre.

En adoptant la culture hydroponique, la Tunisie peut diversifier sa production agricole et accroître son autonomie alimentaire en produisant une grande variété de fruits, légumes et herbes aromatiques, même dans les régions où cela était auparavant impossible.

Récemment, un groupement professionnel dédié à l'hydroponie et à l'agriculture urbaine a été créé dont l'objectif assigné est la législation d'une loi relative à l'encouragement de la culture hydroponique et de l'agriculture urbaine, le regroupement des achats, le partage d'informations et d'expériences par tous les producteurs, la standardisation de la qualité de production pour pouvoir accéder au marché international, l'accès à des fonds pour faciliter le développement de la culture hydroponique et de l'agriculture urbaine et la conclusion de partenariats avec toutes les institutions et centres de recherche pour développer des solutions locales efficaces, durables et moins coûteuses.

Atteindre l'autosuffisance

Selon l'Utap, le pourcentage d'économies d'eau peut atteindre, grâce à l'adoption de cette technologie, plus de 75% de la consommation, car cette culture hydroponique dépend du recyclage de l'eau en cycle fermé et de son utilisation à plusieurs reprises.

Toutes les parties concernées, telles que le ministère de l'Agriculture et l'Agence de promotion des investissements agricoles (Apia) ainsi que les banques, notamment la Banque nationale agricole, sont appelées à soutenir l'utilisation de cette technologie et à financer jeunes agriculteurs et investisseurs.

Et c'est dans le cadre du projet de coopération internationale transfrontalière tuniso-italien «Intesa» que de nombreuses expérimentations ont été menées à travers l'utilisation de techniques de culture hydroponique pour produire des tomates et des légumes à feuilles dans un système innovant d'agriculture durable sans sol dans le sud de l'Italie et le nord de la Tunisie.

Cette technique contribue à assurer la sécurité alimentaire nationale, sachant qu'une superficie d'un millier de mètres carrés de culture hors sol donne un produit équivalent à 1 hectare d'agriculture traditionnelle et qu'un millier de mètres carrés de cette technologie coûte entre 80 et 90 mille dinars.

Cette technologie est une mesure d'adaptation au changement climatique, notant que le domaine agricole consomme 80 pour cent des ressources en eau à un moment où la Tunisie souffre du stress hydrique, ce qui confirme le recours inévitable à cette agriculture innovante.

Faut-il savoir qu'il est possible d'adopter la culture hors sol dans la culture des légumes en général, ainsi que dans la culture de l'orge fourragère, ce qui contribuerait à résoudre une partie du problème du fourrage.

La technologie contribue à atteindre l'autosuffisance, même au niveau familial, car elle peut être utilisée dans les foyers.