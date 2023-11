Gambie: Assassinat de Deyda Hydara commis sous les ordres de Jammeh - Le procureur veut un verdict de culpabilité pour Bai Lowe

Le procureur fédéral et les co-plaignants des 59ème et 60ème sessions du procès de Bai Lowe pour l'assassinat de Deyda Hydara, co-éditeur et directeur de la rédaction du journal The Point, ont présenté leurs conclusions finales les 16 et 17 novembre de cette année.

Le procureur fédéral a demandé que les accusés soient reconnus coupables du meurtre de Deyda Hydara et d'Omar Nyassi et de la tentative de meurtre d'Ousman Sillah (ainsi que de tentative de meurtre contre Njangsarang Jobe et Ida Jagne, les deux femmes qui se trouvaient dans la voiture de Hydara et qui ont survécu à la fusillade) en tant que crimes contre l'humanité commis par Yahya Jammeh et son gouvernement à l'encontre du peuple gambien.

Les procureurs ont résumé toutes les preuves entendues au cours du procès, qui démontrent que tous les crimes ont été ordonnés et orchestrés par Yahya Jammeh et exécutés par son escadron de tueurs, les Junglers, avec l'aide de l'accusé qui leur servait de chauffeur. Ils ont également soutenu que ces crimes et bien d'autres commis par la dictature de Jammeh font partie d'une attaque généralisée et systématique du régime contre la population civile gambienne et constituent donc des crimes contre l'humanité. Ces crimes sont également punissables en tant que meurtre et tentative de meurtre en vertu du droit pénal allemand.

Au 60ème jour de ce procès, les co-plaignants sont entrés en scène. Maître Peer Stolle, représentant l'ancienne employée du journal The Point, Isatou Jagne, a réitéré certaines des conclusions du procureur fédéral concernant l'assassinat de Deyda Hydara. Patrick Kroker, avocat du fils de Deyda Hydara ainsi que d'Omar et Modou Nyassi, les fils de Dawda Nyassi, a parlé des déclarations faites par les accusés tout au long du procès et a énuméré les raisons pour lesquelles elles devraient être rejetées.

%

Il a également évoqué le rôle de Deyda Hydara en tant qu'icône de la liberté de la presse en Gambie et les séquelles des meurtres de Hydara et Nyassi sur les familles des victimes.

Omar Nyassi s'est brièvement adressé à la cour et a parlé des souffrances de sa famille. Baba Hydara s'est également adressé à la Cour. Il a remercié le système judiciaire allemand pour la justice rendue et les efforts déployés dans ce procès. Il a indiqué que « toutes les victimes du régime de Jammeh méritent d'être entendues par la Cour. » Il a appelé la communauté internationale et le gouvernement gambien à suivre l'exemple louable du tribunal allemand et à intensifier leurs efforts pour traduire tous les coupables

