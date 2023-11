Tunisie: Agriculture urbaine | Nouveaux Systèmes de production agricole et alimentaire - La culture hors-sol pour faire face à la sécheresse

Le manque de pluviométrie durant ces derniers mois a impacté négativement l'année agricole en cours, notamment pour certaines cultures annuelles stratégiques comme les céréales.

C'est pourquoi il est urgent de mettre en place des techniques modernes d'utilisation de l'eau dans le secteur agricole, qui consomme plus de 70% des ressources hydriques disponibles.

Pour économiser l'eau dans l'agriculture, les experts et les ingénieurs agronomes nationaux et internationaux recommandent de passer à l'irrigation intelligente et automatisée, pour ne donner aux cultures que ce dont elles ont besoin, au moment opportun.

Ils conseillent également d'intégrer une vision économique dans le choix des cultures en favorisant l'usage de l'eau pour les productions agricoles rentables.

La situation climatique n'est pas appelée à s'améliorer puisque la tendance est planétaire, alertent les experts.

La ressource hydrique devient une « arme » dans la géopolitique.

Ils s'inquiètent sur la sécurité alimentaire pour de nombreux pays dépendants des importations des produits agricoles de première nécessité.

Economie d'eau et d'engrais minéraux

La culture dite hors sol, cette nouvelle technique adoptée par plusieurs pays, apporte aujourd'hui une série d'améliorations pour l'agriculteur: parmi les avantages de cette technique, l'économie d'eau et d'engrais minéraux.

En effet, les cultures hors sol conduisent à une meilleure maîtrise des apports d'eau et en éléments minéraux.

En comparant la quantité d'eau nécessaire pour obtenir un kg de produit à partir d'une culture de plein champ à celle utilisée avec une culture hydroponique, l'économie réalisée par cette dernière peut atteindre 90 à 95% des apports d'eau, ainsi les cultures hors sol ont permis de développer des activités horticoles.

Quant aux engrais minéraux, les techniques de culture hors sol conduisent aussi à une économie importante puisque les apports sont calculés en fonction des besoins et qu'il n'y a pas de stockage au niveau du sol.

L'économie réalisable va dépendre du choix de la technologie utilisée.

La principale raison du développement agricole de la culture hors sol provient de la nécessité d'éliminer certains problèmes liés au sol comme le problème de la salinité ou la contamination par les agents pathogènes.

Il ne faut pas négliger, par ailleurs, les potentialités de cette technique pour utiliser des surfaces où il n'y a pas de sol, ainsi des tentatives ont été effectuées pour créer des espaces verts en culture hors sol sur les terrasses d'immeubles.

La culture hors sol favorise la précocité d'une culture sous serre par rapport à une même culture en sol selon les régions.

En effet, l'explication de cette précocité est due à un effet de température qui permet un réchauffement plus rapide d'un substrat par rapport au sol en place.

Cette élévation de température permettrait un meilleur fonctionnement du système racinaire et un produit de meilleure qualité.

Les experts affirment que le concept de la qualité reste difficile à préciser et à quantifier.

Pour eux, la culture hors sol a une influence favorable sur certains critères comme l'aspect extérieur des fruits et des légumes.

« On récolte des produits plus attrayants pour le consommateur, plus propres car jamais souillés de particules de sol et plus brillants, aussi avec moins de résidus de pesticides, puisque ces cultures reçoivent moins de traitements phytosanitaires ».

L'augmentation du rendement

Les rendements obtenus en utilisant cette technologie sont en général plus élevés que les cultures en plein sol.

En effet, quand la fertilité d'un sol de serre n'est pas optimale (problème de pathogènes, salinité, mauvaise structure...), la culture hors sol donne toujours des rendements supérieurs.

De même, lorsque les conditions d'alimentation hydrique et minérale du sol ne sont pas bonnes, le passage en culture hors sol apporte à l'agriculteur une certaine garantie en limitant les risques de stress nutritionnels (carence, déficience, toxicité).

En outre, les cultures hors sol permettent d'augmenter très sensiblement l'occupation du volume utile de la serre car elles autorisent une meilleure utilisation de la surface avec l'utilisation des pratiques mobiles, il est possible de gagner jusqu'à 10% de la surface, du volume pour des plantes ayant un faible développement, il est possible d'utiliser un dispositif de culture vertical qui permet de multiplier ainsi par sept la surface du sol correspondante.

Cependant comme toute nouvelle technologie, les cultures hors sol apportent aussi des difficultés, dont le coût d'installation et d'entretien élevé, l'utilisation d'une haute technologie et d'une technicité assez prononcée...

De même, les risques les plus importants pour l'environnement paraissent être liés à l'utilisation incomplète de la solution nutritive par les racines des plantes.

Pour conclure, la pratique de la culture hors sol s'accroît d'une manière significative dans le monde, c'est une solution efficace pour différentes contraintes et limites liées au sol, et au milieu et qui permet notamment l'augmentation des rendements et le développement de l'agriculture en général.

Elle permet aussi de contrôler et d'optimiser la quantité d'eau utilisée pour la culture, ce qui se traduit par des économies d'eau significatives par rapport aux méthodes de culture traditionnelles.

En outre, la culture hors-sol est plus économe en eau, car l'eau d'irrigation peut être recyclée et utilisée plusieurs fois, ce qui réduit encore la consommation d'eau.

Cela n'est pas seulement bénéfique pour l'environnement et la durabilité de la culture, mais contribue également à réduire les coûts de production et à augmenter la rentabilité de la culture.

De ce fait, la culture hors sol se présente comme une alternative à la culture classique et elle est devenue un passage obligé pour assurer des productions abondantes, salubres et de meilleure qualité.