Congo-Brazzaville: Bonne gouvernance - Le plan stratégique 2024-2028 de la CNTR en cours d'élaboration

La Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques (CNTR) a tenu, le 21 novembre, à Brazzaville la session inaugurale de son plan stratégique pluriannuel couvrant la période 2024-2028. Le but étant de mettre en place un cadre de performance devant permettre à l'institution d'assurer efficacement ses missions, notamment celle visant à veiller à l'application stricte du code de transparence.

La session a permis au consultant Rufin Bangana d'édifier les membres de la CNTR, les représentants des différents départements ministériels et les organisations de la société civile sur les enjeux et la nécessité intégrant le basculement du budget de moyens au budget programme. Responsable du cabinet BME ECC, le consultant a, en effet, décliné les neuf phases de ce processus dont la mise en oeuvre est prévue le 1er avril 2024. Il s'agit notamment de la phase préparatoire consacrée à la mise en place d'un comité de pilotage, d'un comité technique et d'un secrétariat ensuite ; l'élaboration du diagnostic stratégique ; l'identification et formulation des choix stratégiques ; l'élaboration du plan d'action triennal 2024-2027 ; la mise en place d'un dispositif de suivi et évaluation ; la mise en place du plan de gestion des risques intégrés et la finalisation et validation de la stratégie.

Rufin Bangana a, par ailleurs, rappelé que ce document référentiel dans lequel les différentes étapes et actions à mener seront consignées sera élaboré en se référant au PEFA (Public expanditures Financial Accountabily), un modèle mondial.

Le président de la CNTR, Joseph Mana Fouafoua, a, de son côté, rappelé que l'une des missions principales de la CNTR est de veiller à l'application stricte du code de transparence et de responsabilité. Surtout au moment où le gouvernement vient de se doter d'un plan stratégique national de la réforme du système de gestion des finances publiques 2020-2029 dans lequel le 4e enjeu conforte dans la CNTR dans sa démarche visant une gestion fondée sur l'efficience et la transparence.

C'est ainsi qu'il a invité les partenaires à appuyer ce processus dont la réussite nécessite de moyens de diverses natures. « A terme, la CNTR ambitionne de mettre à la disposition des décideurs le constat dans l'application du code de transparence dans notre pays et de projeter les mécanismes pour une appropriation et intériorisation dans nos moeurs, afin que les principes de transparence et de redevabilité soient une vertu partagée dans notre pays », a indiqué Joseph Mana Fouafoua.

S'approprier le code relatif à la transparence

Selon lui, le comité de pilotage composé des représentants désignés est un cadre d'analyses, de concertation et de formulation du contenu à donner au plan stratégique qui ne sera pas la volonté de son institution seule, mais une nécessité pour le Congo de voir les lignes réellement bouger. Ceci dans le sens d'une marche vers l'atteinte d'indice de performance de la transparence et partant de la bonne gouvernance. Il a aussi appelé ses collaborateurs à bien s'impliquer dans ce processus afin de doter le Congo d'un guide de référence et d'orientation sur la période 2024-2028.

« Je reste persuadé que les éclairages apportés par le consultant ont été on ne peut plus édifiants. Il nous reste plus qu'à en juger de leur pertinence, à les mettre en adéquation avec nos attentes, à savoir une appropriation et une application sans faille du code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques par tous pour le grand bénéfice de la République », a-t-il poursuivi, précisant que les différentes étapes et les engagements pour y parvenir ont été déclinés.

Le président de la CNTR a, enfin, reconnu que l'exercice n'est pas aisé, mais avec de la détermination et une dose d'amour du pays, les différents acteurs parviendront à le doter d'un document perçu comme guide de référence et d'orientation sur la période 2024-2028. La CNTR tiendra, a-t-il conclu, ses engagements et souhaite vivement obtenir des institutions spécialisées de la République et des partenaires au développement l'accompagnement nécessaire.

Notons que la CNTR est créée par la loi n°18-2019 du 24 mai 2019, tirée de la loi n°10-2017 du 9 mars 2017 portant code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances. Elle découle de la directive communautaire n'°06/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.