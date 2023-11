Angola: Le Président de la République annonce le démarrage du projet d'hydrogène vert

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a annoncé mercredi, à Luanda, le démarrage, l'année prochaine, d'un projet d'exploration d'hydrogène vert dans la ville de Barra do Dande, province de Bengo.

Intervenant au Panel « Les jeunes, acteurs de la promotion de la culture de paix et des transformations sociales sur le continent/Dialogue de haut niveau », dans le cadre de la troisième Biennale de Luanda, le Chef de l'État a expliqué que le projet sera développé par la Sonangol, le ministère des Ressources minérales, du pétrole et du gaz et une société allemande.

Selon le Président angolais, qui répondait à la question concernant la contribution de l'Angola à la réduction des gaz polluants, l'objectif est de servir le marché intérieur et d'exporter de l'énergie verte vers l'Europe et d'autres consommateurs du monde.

Dans son approche, João Lourenço a déclaré que, dans le même but, l'Angola signerait, lors du Sommet COP 28, qui aura lieu ce mois-ci à Dubaï, une initiative qui existe sur la nécessité de décarboniser le pétrole et le gaz.

Il a déclaré qu'en plus de cette initiative de l'ONU, il y en a d'autres d'institutions internationales auxquelles l'Angola se joindra, afin que son industrie pétrolière et gazière ait, dans un avenir proche, la capacité de mesurer les émissions d'hydroxyde de carbone et de les réduire autant que possible, ainsi que les émissions de dioxyde de carbone et de méthane.

"Ce sont les mesures concrètes que l'Angola est en train de prendre pour contribuer à la stratégie de lutte contre les émissions de gaz polluants", a-t-il souligné.

Concernant la production d'énergie en Angola, le Chef de l'État a déclaré que le pays est engagé dans la lutte contre le changement climatique et participe à toutes les luttes dans le cadre de la COP.

À cette fin, a-t-il déclaré, il s'efforce de réduire la consommation de combustibles fossiles, en utilisant de moins en moins de combustibles provenant de centrales thermiques pour produire de l'électricité.

Il a déclaré que le pays avait réalisé d'importants investissements dans la construction de centrales hydroélectriques et a souligné la construction de trois grands barrages autour du bassin de Cuanza.

"Cette énergie nous permet de réduire le recours aux centrales de production d'énergie thermique. Nous disposons d'une capacité d'environ six mille gigawatts, mais nous en utilisons un peu plus de la moitié. Nous avons des investissements à réaliser pour acheminer cette énergie vers le sud et l'est du pays, après le nord et le centre », a-t-il déclaré.

Selon le Président angolais, le pays souhaite placer son surplus d'énergie dans le réseau de la SADC, déjà existant et fonctionnel.

"Notre matrice énergétique dispose d'environ 65/67 pour cent de l'énergie fournie par l'énergie propre, des centrales que j'ai mentionnées et des parcs solaires qui fonctionnent dans certaines régions du pays, Benguela, Namibe", a-t-il dit.