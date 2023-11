Angola: Le Président angolais souligne la valorisation collective dans la promotion de la culture de la paix

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a déclaré mercredi, à Luanda, que promouvoir une culture de paix implique de valoriser le collectif, d'encourager le respect des différences, ainsi que de considérer la diversité comme source de richesse.

Dans le discours d'ouverture de la 3ème édition de la Biennale de Luanda, le Chef de l'État a expliqué que ce n'est qu'ainsi que nous pourrons agir comme un facteur moteur dans le renforcement de la justice sociale, de l'équité et de l'inclusion.

Concernant l'inclusion, il a soutenu qu'il est essentiel de s'y concentrer, car chaque citoyen doit se sentir valorisé pour ses connaissances, ses désirs et ses capacités afin de construire des sociétés dans lesquelles toutes les voix seront entendues, toutes les sensibilités respectées et toutes les couches sociales prises en compte.

D'autre part, il a rappelé que l'Angola a assumé la responsabilité d'accueillir le forum, tous les deux ans, parce qu'il connaît son importance pour les pays africains, ainsi que sa nécessité concernant la question de paix et de coexistence pacifique au sein des sociétés.

Il a estimé qu'aucun effort visant à consacrer l'idée que la paix est un bien non négociable pour l'humanité ne produira les résultats souhaités si l'on ne s'engage pas sérieusement, fermement et de manière cohérente dans l'éducation des personnes et, en particulier, des jeunes.

Il a ainsi appelé les jeunes à intervenir dans ce processus, avec un sens du devoir envers la société, les familles, les écoles, les églises, les associations sportives, les groupes culturels, les associations et autres entités de même nature.

Il a proposé qu'il soit nécessaire de le voir mis en oeuvre par les institutions mentionnées ci-dessus et, autant que possible, largement diffusé à travers les médias, ainsi que sur les plateformes numériques, qui peuvent jouer un rôle constructif dans cet effort de promotion de la culture de la paix.

"Nous devons réfléchir sur la pertinence de développer des politiques publiques visant une culture de paix qui, plus qu'un concept, doit être considérée comme un principe à inclure dans les stratégies nationales de développement de nos pays", a-t-il réitéré.

La Biennale de Luanda réunit les présidents du Cap-Vert, José Maria Neves, de Sao Tomé et Príncipe, Carlos Vila Nova, et de l'Éthiopie, Sahle-WorkZewed, ainsi que le vice-président de la Namibie, Nangolo Mbumba, et le Premier ministre de la Guinée équatoriale, Manuela Roka Botey.