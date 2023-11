Angola: La présidente de l'AN appelle à la coopération pour atténuer l'impact du changement climatique

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a appelé mercredi, à Port Louis, à Maurice, à une coopération accrue entre les pays africains et développés pour atténuer l'impact du changement climatique et ses effets sur les plus pauvres.

S'exprimant à l'ouverture de la 54ème Assemblée plénière du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), Carolina Cerqueira a souligné qu'il ne faut pas oublier, dans cette tâche ardue, les pays insulaires qui font face à des difficultés spécifiques, telles que l'isolement géographique et ses conséquences structurelles, avec un impact direct du changement climatique résultant des tsunamis, tremblements de terre, inondations et autres calamités naturelles.

La présidente du Parlement angolais a appelé à réfléchir sur le principe de coopération entre les pays de la région, qui exige l'engagement de toutes les parties concernées à adopter des mesures législatives intégrées qui préviennent les calamités résultant du changement climatique, atténuent leur impact et contribuent au redressement de la région et un développement durable.

Pour Carolina Cerqueira, l'environnement ne connaît pas de frontières, pas plus que les changements climatiques et leurs conséquences, considérant, pour cette raison, qu'il est impératif que les États membres de la SADC soient en mesure de coopérer pour que, dans le respect de la souveraineté de chacun, l'approbation d'une législation qui atteint l'objectif commun de rétablissement de l'environnement, de prévention des calamités et de préservation de l'espèce humaine, avec les parlements comme gardiens des lignes directrices juridiques du processus et superviseurs de la mise en oeuvre des instruments nationaux et supraétatiques par les Exécutifs respectifs.

« Nous devons être perspicaces dans la prise de décisions au niveau législatif à cet égard et je réaffirme que l'Angola sera fermement engagé à promouvoir l'approbation d'une législation qui matérialise la conservation intégrée et harmonieuse de l'environnement des pays de la région et des programmes qui atténuent le risque de calamités résultant du changement climatique, ainsi que l'aggravation des mesures de responsabilité pénale et civile pour ceux qui, à la recherche d'un profit facile, violent les normes actuelles de protection de l'environnement, contre la nature et l'écosystème de la flore et de la faune", a-t-elle déclaré. .

Dans un autre domaine, Carolina Cerqueira affirme qu'il est nécessaire de réfléchir sur le rôle des parlements dans la recherche de solutions pour le progrès social et le bien-être des pays de la communauté car, selon elle, prendre soin de l'humanité nécessite de préserver la nature et en le plaçant au centre des décisions politiques et des agendas législatifs.

Les préoccupations concernant les questions politiques, économiques et budgétaires, a-t-elle dit, nécessitent d'aborder l'importance que l'environnement a pour le développement économique et social, rappelant que le Forum parlementaire de la SADC a, entre ses objectifs, de promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité et le développement durable des pays membres, dont la pierre angulaire est la garantie de l'existence d'un environnement écologiquement équilibré.

Le Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe (PF SADC) a été créé en 1997 conformément à l'article 9 (2) du Traité de la SADC en tant qu'institution autonome de la région.

Il s'agit d'un organe interparlementaire régional composé de 15 parlements, représentant plus de 3.500 parlementaires de la région de l'Afrique australe.