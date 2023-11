Sénégal: Bus rapid transit - Les travaux réalisés à 95% et sera opérationnel d'ici la fin de l'année

Le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Amadou Mansour Faye qui était à l'Assemblée nationale ce 21 novembre 2023 a donné des informations concernant le Bus rapid transit (Brt) et la seconde phase du Ter.

Relativement au transport ferroviaire, il a indiqué que l'État a misé sur le transport de masse, à travers le Train Express Régional (Ter) qui a donné entière satisfaction avec en moyenne 75.000 voyageurs par jour entre Dakar et Diamniadio, avec une pointe de 100.000 personnes à l'occasion de certains évènements. Poursuivant, il a rappelé que la deuxième phase du Ter Diamniadio- Aibd sera livrée au courant du premier semestre de l'année prochaine.

«Les études se poursuivront pour la réalisation de la troisième phase Aibd-Thiès, et ultérieurement Aibd-Mbour », a confié le ministre des Infrastructures.

Pour le Brt, il a annoncé que les travaux sont terminés à 95% et que l'infrastructure sera opérationnelle d'ici la fin du mois de décembre 2023, tout en rappelant que ce retard dans l'exploitation est essentiellement causé par les récents évènements du mois de mars et de juin dernier avec 23 stations saccagées. Sur ce, il a souligné que l'État a accompli beaucoup d'efforts pour le rendre opérationnel le Brt progressivement d'ici la fin de l'année. Dans la même veine, le ministre a précisé que le Brt et le Ter modifieront complètement l'architecture du transport urbain à Dakar, justifiant d'ailleurs, l'option de restructuration des réseaux avec l'acquisition de bus de rabattements 100% électrique.

Toujours dans le cadre du Brt, il informera que la réalisation de ce moyen de transport est le fruit d'un financement entre le Sénégal et la Banque mondiale, 136 tout en précisant que notre pays a réalisé toute l'infrastructure, et le matériel roulant a fait l'objet d'un appel d'offres international gagné par Dakar Mobilité, avec un contrat de concession pour une durée de 15 ans. De plus, il a souligné les efforts de l'Etat pour maintenir les tarifs accessibles pour tous les ménages à l'échelle nationale.