Sénégal: Ministre des Infrastructures - Un portefeuille de 32 projets d'un montant global de 2099,274 milliards FCfa en cours d'exécution

Le ministre des Finances et du Budget était à l'Assemblée nationale ce 21 novembre 2021. Mamadou Moustapha Ba prenait part au vote du budget du ministère des Infrastructures. A cette occasion, il est revenu sur le budget de ce département ministériel dirigé par Amadou Mansour Faye.

Selon le Ministre des Finances et du Budget, le budget du Ministère des Infrastructures a augmenté de 5,47 milliards FCFA en passant de 283,2 milliards FCFA à 277,73 milliards de FCFA. En outre, a-t-il dit, d'autres départements ministériels contribuent au renforcement du réseau routier et des pistes de désenclavement, notamment avec Promovilles, Pudc et Puma, soit une enveloppe de 44,5 milliards de dotations complémentaires pour le secteur à prendre en compte. Il a également indiqué que 86% du budget du Ministère est consacré à l'investissement, traduisant le fait que ce secteur est à forte intensité de capital. En outre, il a rappelé que le Ministère des Infrastructures exécute un portefeuille de 32 projets d'un montant global de 2099,274 milliards FCFA, totalement acquis, décaissés à hauteur de 35,1%.

«C'est dire qu'il y a une enveloppe de 738 milliards de FCFA décaissables, à partir de 2024 qui permettront le poursuivre le maillage du territoire en routes et pistes », a révélé Mamadou Moustapha Ba. C'est ainsi qu'il est attendu selon lui, des décaissements importants pour certains projets d'envergure, notamment : le projet Bart pour 1355 milliards ; la restructuration du transport commun : 90 milliards de FCFA ; le projet de l'autoroute Mbour- Fatick-Kaolack d'un montant de 270 milliards de FCFA .

Il a également cité le projet Autoroute Dakar-Tivaouane- Saint Louis : plus de 379 milliards FCFA ; l'acquisition de bus : 98,5 milliards FCFA ; le programme de désenclavement des zones de production agricole et minière (Pdzam) : plus 118 milliards FCFA ; le tronçon Mako-Kédougou-Moussala : 10 milliards FCFA et la réhabilitation de la route Sénoba-Ziguinchor-Mpack. Au niveau de l'exécution du budget, il a indiqué qu'actuellement le ministère, suivant la Lfi 2023 est à un niveau d'exécution de ses crédits de 111%.

«Ce dépassement est le produit des virements de crédits dont il a bénéficié en cours de gestion », a expliqué M. Ba.