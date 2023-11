Afrique de l'Ouest: Vulgarisation de la pharmacovigilance au Sénégal - L'Arp redynamise la surveillance

L'Agence de réglementation pharmaceutique (l'Arp) est dans un processus de redynamisation de son système de surveillance de l'utilisation des médicaments et autres produits de santé qu'est la pharmacovigilance. A cet effet, elle a animé hier, mardi 21 novembre, un atelier à l'endroit des pharmaciens de Dakar et de Thiès sur la question. Selon sa directrice générale, Dr Oumou Kalsoum Ndao Ndiaye, «la pharmacovigilance accompagne le médicament».

De plus en plus des médicaments sont retirés des rayons des pharmacies pour un souci. La dernière opération de retrait en date concerne les médicaments utilisés pour soigner le rhume ou la grippe. Pour la sécurité des Sénégalais, l'Agence de réglementation de la pharmacie (Arp) a fait de la pharmacovigilance un des piliers phares de sa mission. Une démarche qui entre dans un processus de redynamisation de son système de surveillance de l'utilisation des médicaments et autres produits de santé qu'est la pharmacovigilance.

Hier mardi, les acteurs de l'Arp ont animé un atelier sur la question à l'endroit des pharmaciens de Dakar et de Thiès. De ce fait, la directrice générale, Dr Oumou Kalsoum Ndao Ndiaye, a laissé entendre que «la pharmacovigilance est cruciale dans la prévention des effets indésirables (EI) liés aux médicaments chez l'homme, la promotion de la sécurité des patients, et l'utilisation rationnelle des médicaments».

%

Depuis l'essai clinique, les chercheurs savent les effets indésirables possibles d'être retrouvé dans les médicaments fabriqués. Ce qui fera dire à la directrice de Arp que, «dans l'application de masse, il se peut que d'autres manifestions peuvent se faire en dehors de celles évoquées sur la notice. Il faut les préparer. Et parmi ces manifestations, nous avons celle post-utilisation qu'est la pharmacovigilance».

Et de poursuivre : «quand vous prenez un médicament et que vous avez des manifestations, si vous parvenez à les justifier et à les partager, l'agence pourra prendre les solutions idoines par rapport à cela. Si nous sommes surs que les manifestations ou effets sont liés aux médicaments, l'Arp prendra les mesures idoines pour retirer les médicaments, les mettre en quarantaine, les analyser pour revenir à cela. Et il n'y a que la pharmacovigilance qui peut accompagner le médicament».

Revenant sur la tarification des médicaments en milieu d'officine, la directrice générale de l'Arp a renseigné que «chaque médicament est homologué sur le marché par la Direction en charge. Cette direction a pour rôle également de suivre les essais cliniques dans l'innovation». Et d'ajouter : «la cherté des médicaments est discutable. Le Sénégal est le seul pays qui n'a pas connu de hausse de médicaments depuis 1994. L'arrêté 188 n'a pas été modifié jusque-là».