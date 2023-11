Afrique Centrale: Tension RDC/Rwanda - Les USA demandent à Tshisekedi et Kagame de désamorcer la crise

La directrice du renseignement national (DNI) des Etats-Unis, Avril Haines a demandé aux Présidents Felix Tshisekedi et Paul Kagame de désamorcer la crise diplomatique entre leurs pays.

Elle a fait cette demande au cours des entretiens qu'elle a eus tour à tour, lundi 20 novembre avec les deux chefs d'Etat.

A l'étape de Kinshasa, Avril Haines s'est entretenu, plus de trois heures, avec Felix Tshisekedi sur la crise sécuritaire dans l'Est et la recherche des solutions à la crise entre Kinshasa et Kigali.

Cette visite de l'émissaire du président Biden intervient quelques jours après le soutien affiché des USA au processus électoral en cours en RDC.

Après l'étape de Kinshasa, Avril Haines s'est rendu à Kigali pour les mêmes échanges avec le président rwandais Paul Kagame.

D'après un communiqué de presse de l'ambassade américaine, la directrice du renseignement national des USA a rencontré les deux présidents pour obtenir leur engagement à désamorcer les tensions dans l'est de la RDC.

Les deux présidents, ajoute le communiqué, prévoient de prendre des mesures spécifiques conformément aux accords antérieurs conclus avec le soutien des voisins dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi.

Le gouvernement américain affirme donc avoir l'intention de surveiller ces mesures de désescalade de la RDC et du Rwanda, et prévoit de soutenir les engagements diplomatiques et de renseignement entre les deux pays.

Ce, en vue de favoriser une plus grande sécurité et une plus grande prospérité pour les peuples congolais et rwandais.