·Plus de Rs 1 milliard de drogues saisies · 47 Personnes portées manquantes · 1 450 autopsies effectuées · 34 policiers interdits de leurs fonctions · 2 706 personnes arrêtées pour des infractions liées à la drogue · Quatre alertes à la bombe enregistrées

Le rapport annuel de la police, pour la période s'étalant de juin 2022 à juin 2023, a été publié fin octobre et mis en ligne sur le site de la police. Dans son message à ce propos, le commissaire de police, Anil Kumar Dip, a exprimé sa gratitude envers les hommes et les femmes de la force policière, en louant leur courage. «Nos agents et notre personnel dévoués ont travaillé sans relâche pour assurer la sécurité de notre communauté. Ce rapport met en lumière nos efforts en matière de prévention de la criminalité, de maintien de l'ordre, d'engagement communautaire et des différentes initiatives que nous avons entreprises pour renforcer la sécurité publique.»

Le patron des Casernes centrales souligne que face à des défis sans précédent, tels que le trafic de drogue, la sécurité routière, la violence domestique, le blanchiment d'argent et la cybercriminalité, les policiers ont fait preuve de résilience et de professionnalisme dans leur engagement à faire respecter la loi. Pour Anil Kumar Dip, la force policière a cherché à instaurer la confiance au sein de la population et à favoriser la collaboration avec les membres de la communauté, reconnaissant qu'un partenariat solide entre les forces de l'ordre et le public est essentiel pour un environnement plus sûr et sécurisé.

%

Composition

La force policière se compose de 12 753 officiers, d'une flotte terrestre de 1 686 véhicules, d'une flotte aérienne comprenant huit hélicoptères et trois avions de type Dornier, et d'une flotte maritime composée de cinq navires. La Mauritius Police Force (MPF) dispose également de 71 postes de police et de 20 postes de la National Coast Guard.

Recrutement et promotion

Pendant la période de juillet 2022 à juin 2023, aucun nouveau recrutement d'agent de police n'a eu lieu. Cependant, 73 personnes ont été embauchées dans le groupe d'ouvriers dont sept cuisiniers, 16 General Workers, 50 police attendants et Senior Police attendants:

Pour la période en question, dix personnes du groupe d'ouvriers ont été promues.

290 agents de police, dont 40 femmes (représentant 13,8 %), ont été promus pour la période de juillet 2022 à juin 2023.

Récompenses

À l'occasion de la Fête nationale du 12 mars 2023, des récompenses nationales ont été décernées à 583 policiers.

Turnover du personnel

Entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, 319 agents de police ont quitté la force ou sont décédés.

34 policiers interdits de leurs fonctions

Entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, 213 policiers ont été reconnus coupables d'avoir enfreint le Code de discipline. De plus, 34 agents de police soupçonnés d'être impliqués dans des affaires criminelles ont été suspendus de leurs fonctions.

Criminalité

Une augmentation de 6,44 % a été constatée dans le nombre total de crimes signalés pour la période de juillet 2022 à juin 2023.

Opérations

72 801 plants de gandia déracinés l 10 791 mandats exécutés (incluant hommes, femmes et mineurs) Rs 1 078 402 868 de drogues saisies (par la police seulement) 118 159 infractions routières l 1941 cas de conduite en état d'ivresse 383 cas de conduite sous influence de substances illicites 55 636 excès de vitesse

Les crimes, délits et infractions pour Maurice se décomposent comme suit :

SOURCE: CRO

Le graphique ci-dessous illustre l'évolution de la criminalité au cours des cinq dernières années financières :

SOURCE: CRO

En comparant les deux dernières années financières, une augmentation a été notée au cours de celle de 2022-2023 en ce qui concerne les crimes contre les personnes, avec une augmentation des cas signalés de demandes d'argent ou de biens par menaces ou fausses accusations, d'enlèvements d'enfants et d'incitations à des abus sexuels sur enfant, d'accès à un bordel et de participation à la prostitution :

Les crimes liés à la fraude et à la malhonnêteté ont augmenté dans les cas signalés de contrefaçons, d'utilisation de documents contrefaits, d'escroqueries et de détournements de fonds par une personne recevant un salaire.

Les attentats à la pudeur sur les enfants de moins de 12 ans, ainsi que les cas de complots, violations de la loi sur la cybersécurité et de la cybercriminalité, ont également augmenté.

Pour les crimes contre les biens, une diminution a été observée concernant les délits dans le nombre de cas signalés de vols de nuit par effraction, de vols en journée par effraction et de vols à main armée.

DroguesL'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) a arrêté un total de 2 706 personnes pour des infractions liées à la drogue pendant la période en question. Le tableau ci-dessous montre la quantité de drogues saisies:

SOURCE ADSU HEAD QUARTERS

Alertes à la bombe

De juillet 2021 à juin 2022, trois cas d'alerte à la bombe ont été enregistrés

De juillet 2022 à juin 2023, quatre cas d'alerte à la bombe ont été enregistrés

Accidents de la route Hausse du nombre de décès

De juillet 2022 à juin 2023, 134 personnes ont péri sur nos routes contre 102 de juillet 2021 à juin 2022.

Sur les 134 victimes d'accidents mortels, 68 % étaient des motocyclistes et des piétons.

53 % des accidents mortels se sont produits entre 18 heures et 6 heures.

Il est à noter que, pour la période de juillet 2022 à juin 2023, 67 motos ont été impliquées dans des accidents mortels, ainsi que 56 voitures particulières.

Disparitions

744 cas de personnes disparues ont été signalés au 30 juin 2023. Parmi, 47 sont toujours introuvables. De ce nombre, deux ont moins de 12 ans et 14 se situent dans la tranche d'âge entre 12 et 18 ans. De ces 47 personnes, trois souffrent de troubles mentaux et cinq sont âgées ou portent un handicap.

Autopsies

1 450 autopsies ont été pratiquées entre juillet 2022 et juin 2023, révélant les causes de décès, dont 25 pour meurtre, 42 pour noyade, trois par électrocution, cinq par arme à feu, 20 par brûlures et 15 cas indéterminés, entre autres.