Maroc: Des journalistes espagnols s'informent du niveau de développement à Laâyoune-Sakia El Hamra

Laâyoune — Un groupe de journalistes de la région de l'Andalousie (Espagne) s'est rendu, mardi et mercredi à Laâyoune, pour s'informer du niveau de développement dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra et des atouts et potentialités économiques que recèlent les provinces du Sud du Royaume.

Ce déplacement de deux jours a permis à la délégation de journalistes espagnols composée du président de l'Association de la presse de Huelva, Juan Fransisco Cabellero, du journaliste photographe ayant un long parcours dans la presse espagnole, Jordi Landreo et du journaliste photographe, Julián Prez, auteur de plusieurs publications tant au niveau national qu'international, de prendre connaissance de l'élan de développement et de progrès que connaissent les provinces du Sud du Royaume, notamment la région de Laâyoune Sakia El Hamra à tous les niveaux économique, social, politique, touristique et culturel.

A cette occasion, les membres de la délégation espagnole ont été conviés à suivre un exposé présenté par un responsable du Centre régional d'investissement, dans lequel il a détaillé, chiffres à l'appui, les principaux secteurs productifs de la région qui vont de la pêche maritime à l'agriculture, en passant par le secteur du bâtiment, le tourisme et les énergies renouvelables.

De même, ils ont tenu une rencontre avec la déléguée régionale du tourisme, Aicha El Oualia El Alaoui, au cours de laquelle l'accent a été mis sur les atouts naturels de la région, sa diversité culturelle, son patrimoine culturel et architectural et ses infrastructures dans le domaine du tourisme.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l'association de la presse de Huelva, Juan Fransisco Cabellero a souligné que cette visite offre l'opportunité de constater de visu le niveau de développement que connaissent les provinces du Sud du Maroc, dans l'objectif de transmettre à l'opinion publique espagnole les progrès réalisés dans la région ces dernières années.

M. Cabellero s'est également dit "impressionné" par le niveau de développement des provinces du Sud, notamment dans les domaines de l'économie, du tourisme et de l'innovation, ce qui favorise la mise en place de projets et d'investissements espagnols.

Même son de cloche chez le journaliste photographe ayant un long parcours dans la presse espagnole, Jordi Landreo, qui s'est félicité du niveau de développement dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, saluant les réformes tous azimuts engagés par le Maroc dans la perspective d'améliorer les conditions de vie des citoyens.

La délégation espagnole a eu l'occasion de visiter plusieurs projets de développement lancés dans les provinces du Sud du Maroc, qui connaissent dernièrement un élan de développement multisectoriel remarquable, a noté M. Landreo.

La délégation de journalistes espagnols avait tenu une rencontre avec le président du Conseil municipal, Moulay Hamdi Ould Errachid, au cours de laquelle l'accent a été mis sur l'essor de développement que connait la région dans différents domaines et sur le processus démocratique dans les provinces du Sud.

Au cours de son séjour, le groupe de journalistes espagnols s'est rendu aux chantiers d'envergure achevés et ceux en cours de réalisation pour prendre connaissance de la qualité des infrastructures éducatives, sportives, socio-économiques et de santé s'inscrivant dans le cadre du modèle de développement des provinces du Sud.

Dans ce cadre, ils ont visité le village sportif, la bibliothèque municipale, la piscine olympique, le club féminin et la salle couverte omnisport, en plus de la Cité des métiers et des compétences, du Centre hospitalier universitaire et de la Faculté de médecine et de pharmacie.

Ils se sont également rendus à la station de dessalement de l'eau de mer à la commune d'Al Marssa, au port de Laâyoune et à une unité de valorisation des produits de la pêche.