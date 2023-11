Maroc: Rabat - Signature de deux conventions de partenariat pour l'appui à la compétitivité des acteurs de l'Artisanat

Rabat — Le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire et la Maison de l'Artisan ont signé, mercredi à Rabat, deux conventions de partenariat avec Royal Air Maroc (RAM) et UPS Maroc pour appuyer la compétitivité des acteurs de l'Artisanat.

Ces conventions visent notamment l'application de tarifs préférentiels au transport international des produits de l'artisanat marocain au profit des acteurs inscrits dans le Registre national de l'artisanat (RNA) et le Registre local des exportateurs des produits de l'artisanat (RLEPA). Elles s'inscrivent dans les efforts du ministère visant à accroître les exportations des produits de l'artisanat.

A cette occasion, la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a mis en exergue l'importance culturelle et économique du secteur de l'artisanat qui contribue à hauteur de 7% du Produit intérieur brut (PIB) et emploie 2,4 millions de personnes (près de 22% de la population active).

Les exportations du secteur ont atteint un record historique de 1 milliard de dirhams en 2022, une tendance maintenue en 2023 avec une croissance de 8% par rapport à 2022, a-t-elle poursuivi, réitérant l'engagement de son département à travailler davantage sur les axes essentiels pour le développement des exportations, en particulier la promotion à l'international et le renforcement de la compétitivité des acteurs de ce secteur.

%

Pour sa part, le directeur général de la Maison de l'Artisan, Tarik Sadik, s'est félicité de cette initiative, mettant l'accent sur le rôle important de la signature de cette convention dans la promotion de l'artisanat marocain à travers différents supports.

Cette convention permettra aux artisans inscrits dans le RNA de bénéficier de tarifs préférentiels sur leur activité de transport à l'international, a-t-il fait valoir.

De son côté, Yassine Berrada, vice-président Cargo à RAM, a souligné que la convention contribuera au développement des exportations du secteur de l'artisanat marocain, offrant un tarif préférentiel aux artisans inscrits dans le RNA.

A son tour, le directeur général Afrique du Nord à UPS, Benoît Biard, a indiqué que cette convention permettra de soutenir les exportations de l'artisanat vers le monde, tout en contribuant à la reconnaissance du savoir-faire exceptionnel des artisans.

Ces partenariats s'inscrivent dans le cadre du programme global de soutien à l'exportation que le ministère s'apprête à lancer, visant à renforcer la présence des produits sur les marchés étrangers en proposant des offres complètes de gestion logistique à des conditions préférentielles.