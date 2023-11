Maroc: Des membres de l'Académie du Royaume du Maroc déterminés à enrichir l'action de cette prestigieuse institution sous sa nouvelle configuration

Rabat — Des membres de l'Académie du Royaume du Maroc se sont dits honorés de siéger au sein de l'Académie, tout en exprimant leur détermination à contribuer à l'enrichissement de l'action de cette prestigieuse institution sous sa nouvelle configuration.

Dans des déclarations à la presse en marge de la session d'installation des nouveaux membres de l'Académie du Royaume du Maroc sous sa nouvelle configuration, présidée mercredi par SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, ils ont mis l'accent sur le rôle de cette institution académique en tant que haut lieu d'échange et de dialogue, notant que cette nouvelle configuration permettra de développer ses compétences.

A cet égard, l'ancienne ministre française, Elisabeth Guigou, s'est dite honorée d'être membre associé de l'Académie, saluant les progrès réalisés par le Maroc dans plusieurs domaines, notamment économique, social, culturel et financier.

Elle a aussi mis en avant la vision africaine du Royaume, réaffirmée dans le Discours de Sa Majesté le Roi à l'occasion du 48ème anniversaire de la Marche Verte, ainsi que l'arrimage méditerranéen du Maroc et donc à l'Europe, sans oublier sa projection vers l'Afrique subsaharienne.

"Je crois qu'il est fondamental et dans l'intérêt des Européens et des Africains de renforcer ces liens à travers des projets concrets, notamment les infrastructures dans les Provinces du sud", a-t-elle dit, précisant que le Royaume dispose d'une véritable vision géopolitique.

Pour sa part, l'ancien ministre libanais de la Culture, Ghassane Salamé, s'est dit fier de siéger en tant que membre associé de l'Académie, exprimant sa vive reconnaissance à Sa Majesté le Roi.

Evoquant la nouvelle configuration de l'Académie, M. Salamé a affirmé que cette éminente institution a vu ses compétences, son programme et son agenda largement développés.

L'Académie du Royaume du Maroc a de nouvelles missions qui consistent principalement à évoquer, discuter et tirer les conclusions nécessaires des développements majeurs au niveau des sociétés en ce 21è siècle, a-t-il fait observer.

Evoquant le thème retenu pour cette session, à savoir "La famille et la crise des valeurs", M. Salamé a mis l'accent sur le rôle de la famille dans la préservation de certaines valeurs positives et dans la promotion et le développement d'autres pour que les sociétés soient véritablement intégrées.

De son côté, l'ancien ministre de la Culture, Mohamed Achaari, s'est dit honoré d'être membre résident de l'Académie, un haut lieu de dialogue et d'échange d'idées, notant que cette prestigieuse institution peut aussi contribuer à l'examen de plusieurs grands dossiers concernent le Maroc en relation avec son entourage régional, en particulier, et avec le monde en général.

En tant que poète et romancier, M. Achaari a, par ailleurs, loué l'intérêt porté par l'Académie à la création littéraire et artistique aussi bien au Maroc qu'à travers le monde.

Cette session a été marquée par le message adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux membres de l'Académie du Royaume du Maroc, dont lecture a été donnée par le secrétaire perpétuel de l'Académie, Abdeljalil Lahjomri.

Dans ce message, le Souverain a affirmé que l'Académie du Royaume du Maroc est devenue aujourd'hui un haut lieu de la promotion de la pensée, de la recherche scientifique et un espace privilégié d'échanges culturels entre continents.

Afin que l'Académie puisse s'acquitter au mieux de ses missions, a précisé le Souverain, "Nous avons oeuvré depuis 2015 à rendre ses structures opérationnelles, à renouveler son architecture organisationnelle".

Cette action a été menée en plein accord avec les finalités et les dispositions de la Constitution du Royaume, qui visent à préserver l'identité nationale en tenant compte de ses composantes arabo-islamique, amazighe, saharo-hassanienne et de ses affluents africain, andalou, hébreux et méditerranéen, a affirmé Sa Majesté le Roi.