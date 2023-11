Maroc: Safi - Remise d'équipements pour des projets générateurs de revenu au profit d'ex-détenus

Safi — Un lot composé d'équipements et de matériels destinés à des projets générateurs de revenu, a été distribué, mercredi à Safi, au profit de sept ex- pensionnaires d'établissements pénitentiaires, et ce à l'initiative de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus.

D'un montant total de 229.145 DH, ces projets s'inscrivent dans le cadre d'un programme qui se veut l'extension des programmes de qualification et de réinsertion menés et mis en oeuvre par la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus avec ses différents partenaires et qui concernent la formation professionnelle, la santé, l'enseignement et les programmes d'accompagnement dans les domaines social, de la santé, administratif et celui professionnel.

La concrétisation dans les faits de ce programme se fait selon « le projet de vie individuel » dont l'élaboration est confiée aux Centre régionaux d'accompagnement et de réinsertion relevant de la Fondation, au profit de chaque bénéficiaire pris individuellement et ce, afin de garantir la réinsertion de cette frange de la société dans les tissus social et économique.

A cette occasion, une cérémonie a été organisée en présence notamment, du gouverneur de la province de Safi, M. Lahoucine Chaynane, de responsables de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, les chefs des services extérieurs, des responsables des autorités provinciales, les élus locaux, des acteurs de la société civile, des partenaires de la Fondation, ainsi que d'autres personnalités.

Par la suite des explications exhaustives ont été fournies au gouverneur et la délégation l'accompagnant concernant cette initiative visant la réinsertion socio-économique et professionnelle et la promotion de l'auto-emploi au niveau provincial, avec un focus sur le montant total des conventions de partenariat conclues entre la Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des détenus et la province et qui s'élève à 1.000.000 de DH.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Zakia Mrani, coordinatrice-adjointe du Centre d'accompagnement et de réinsertion des détenus à Safi et accompagnatrice sociale, a rappelé que cette opération s'inscrit dans le sillage de la convention de partenariat signée entre la province de Safi et la Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des détenus, ainsi que dans le cadre du programme de lutte contre la précarité de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Et de poursuivre que ces projets concernent la pêche maritime, l'industrie et la restauration, notant que cette initiative qui intervient en application même des Hautes Instructions Royales, vise la réinsertion des bénéficiaires dans le tissu socio-économique.

M. Abderrahim Hababa, Chef de la Division de l'Action Sociale (DAS) à la province de Safi, a rappelé que la remise de ces projets s'insère dans le cadre de la mise en application de la convention conclue entre le Comité Provincial de Développement Humain (CPDH) de Safi et la Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des détenus.

Et de préciser que cette initiative a profité au titre de 2022 à 10 ex-détenus, dont 4 femmes, et à 7 détenus au titre de 2023, pour un montant de 229.145 DH, soit au total, quelque 17 bénéficiaires, faisant savoir qu'il sera procédé prochainement, à la remise de 10 autres projets générateurs de revenu au profit de cette frange de la société.

« Le CPDH de Safi accompagne cette frange sociétale à travers une série de formations et le financement de leurs projets et ce, dans l'optique de leur insertion dans le tissu socioéconomique de manière à leur permettre d'acquérir l'expérience nécessaire et par là, de garantir un revenu quotidien et permanent », a-t-il dit.

Après avoir mis en avant le rôle majeur que joue la Fondation dans la réinsertion des ex-détenus, M. Hababa a réitéré l'engagement du CPDH à rester ouvert et à appuyer et accompagner cette frange de la société en vue de leur réinsertion au sein de la société.