Afrique: Un journaliste d'investigation nigérian est sacré journaliste de l'année en Afrique de l'Ouest

communiqué de presse

Muhammed Akinyemi, journaliste d'investigation chez HumAngle Media au Nigeria, a été jugé journaliste de l'année en Afrique de l'Ouest.

Son reportage sur les problèmes récurrents de suie dans la province de River State, dans le sud du Nigeria, a séduit le grand jury des West Africa Media Excellence and Awards, qui l'a choisi devant 16 autres journalistes finalistes pour le prix ultime.

Avant de remporter le prix ultime lors des soirées de remise des prix à Accra, le reportage de M. Akinyemi, intitulé All Die Na Die : At The Heart Of Nigeria's Soot Problem, a été désigné meilleur article dans la catégorie des reportages sur l'environnement.

En adoptant une approche scientifique, notamment par des tests de qualité de l'air, le rapport d'enquête explique en détail comment le raffinage illégal du pétrole cause des dommages irréversibles à l'environnement, à la population et à l'air de Port Harcourt. Alors que le gouvernement affirme avoir démantelé des sites de raffinage illégaux, une visite de différents sites de raffinage a montré le contraire.

Selon l'article : « Depuis 2015, l'État de Rivers souffre d'une récurrence de la suie qui recouvre son air et ses poumons. Si la suie peut être causée par le raffinage illégal à l'aide d'outils bruts, il est prouvé que le raffinage légal et approprié y contribue également. Mais M. Ese [expert en qualité de l'air] confirme que les raffineries de Port Harcourt et de tout l'État ne fonctionnent pas. « Elles ne raffinent aucun produit », dit-il. « La plupart de la suie noire est causée par des activités humaines illégales.

%

C'est la deuxième fois consécutive qu'un journaliste nigérian a remporté le prix le plus prestigieux du journalisme ouest-africain. Par coïncidence, c'est également la deuxième fois consécutive qu'un article environnemental sur la suie remporte le prix ultime à la WAMECA.

Akinyemi succède à sa compatriote nigériane, Tessy Igomu du Punch, qui avait révélé comment la pollution d'une entreprise chinoise de recyclage des déchets avait affecté la santé de certains habitants d'Orimerunmu, une communauté de l'État d'Ogun, au Nigeria.

Savourant sa gloire, M. Akinyemi a déclaré que la première fois qu'il a planifié l'article, il craignait que l'ampleur soit trop importante et difficile à réaliser, mais ses rédacteurs en chef et ses mentors lui ont dit de le faire et d'attendre la réaction.

« Je suis reconnaissant envers tous les journalistes qui ont accompli un travail remarquable avant moi. Je suis reconnaissant envers tous les avocats spécialisés dans les droits de l'homme qui m'ont motivé. Merci d'avoir tracé ma voie », a-t-il déclaré.

Cette année, il y a eu 825 candidatures provenant de 15 pays d'Afrique de l'Ouest.

Les juges de la WAMECA ont prêté une attention particulière à ce que es reportages aient un angle unique, qu'ils soient replacés dans sont contexte et qu'ils obligent le pouvoir à rendre compte de ses actes.

Tidiane Sy, membre du grand jury, a conseillé aux journalistes de veiller à ce que les reportages soient attrayants et racontables et d'éviter les répétitions et la saturation lorsqu'ils rédigent leurs articles.

Cette année, aucun prix n'a été décerné dans les catégories Santé et Lutte contre la corruption. Le jury a déploré le manque de qualité et de profondeur des reportages soumis pour ces deux catégories.

La liste complète des lauréats de WAMECA 2022 est la suivante :

Catégorie : Journaliste de l'année en Afrique de l'Ouest

Lauréat : Muhammed Akinyemi

Média : Humangle Media, Nigeria

Titre de l'article: All Die Na Die : At the Heart Of Nigeria's Soot Problem

_

Catégorie : Reportage sur l'environnement

Lauréat : Muhammed Akinyemi

Média : Humangle Media, Nigeria

Titre de l'article : All Die Na Die: At The Heart Of Nigeria's Soot Problem

_

Catégorie : Reportage sur les TIC

Lauréat: Emmanuel Kwasi Debrah

Média : Multimedia Group Limited, Ghana

Titre de l'article : Trickling credit: mobile phone users in Ghana pay for unknown subscriptions

_

Catégorie : Reportage sur les Business

Lauréat: Gbenga Salau

Média: The Guardian Newspaper, Nigéria

Titre de l'article : How 'Ghanaian herbal products' are manufactured, marketed in Nigeria

_

Catégorie: Reportage sur les droits de l'homme

Lauréat: Komla Adom

Média: TV3, Ghana

Titre de l'article: THE ASSIGNMENT: Education Reforms In Ghana | The Reality & The Gaps

_

Catégorie: Reportage Sur la Migration

Lauréat: Emmanuel Ayamga

Média: Pulse Ghana, Ghana

Titre de l'article: Bombs, fear & iffy survival: The escape story of Ghanaian footballers in war-torn Ukraine

_

Catégorie: Reportage d'investigation

Lauréat: Francisca Enchill

Média: Joy News/Corruption Watch

Titre de l'Article: Money Over Human Lives...Rot @ DVLA Exposed!

Organisé par la Fondation des médias pour l'Afrique de l'Ouest, le WAMECA récompense les réalisations exemplaires, les enquêtes approfondies et les articles exceptionnels.

Dans son allocution de bienvenue, le directeur exécutif de la MFWA, Sulemana Braimah, a déclaré que la récession actuelle de la démocratie en Afrique de l'Ouest et la répression de son espace civique exigeaient des journalistes qu'ils jouent le rôle de chien de garde et qu'ils demandent des comptes aux détenteurs de charges publiques.

Emily Fertik, conseillère aux affaires publiques à l'ambassade des États-Unis au Ghana, a déclaré que les médias sont le fondement de la démocratie, ajoutant qu'«il n'y a pas de démocratie forte sans une presse libre forte ».

Elle a affirmé l'engagement de l'ambassade américaine à soutenir le développement des médias et la liberté de la presse au Ghana au cours de l'année à venir.Pour sa part, la vice-ministre de l'information, Fatimatu Abubakar, a appelé à un partage des responsabilités entre les journalistes et le gouvernement afin de garantir la crédibilité des médias.« Les journalistes doivent respecter les principes de vérité, d'exactitude et d'équité et fournir aux citoyens des informations fiables. Les gouvernements doivent défendre et protéger la liberté de la presse, en veillant à ce que les journalistes puissent travailler sans crainte de représailles », a-t-elle déclaré.

Femi Falan, éminent défenseur des droits de l'homme et avocat émérite du Nigeria, qui était l'orateur principal et l'invité d'honneur lors de la cérémonie de remise des prix, a appelé les journalistes d'Afrique de l'Ouest à prêter attention aux programmes économiques de leurs gouvernements.

« Je vais mettre les journalistes au défi aujourd'hui de sortir du cocon de la politique. Vous avez très bien écrit sur la politique. Commençons à interroger les programmes économiques des gouvernements. La mise en oeuvre des politiques néolibérales », a-t-il déclaré.

Cette année, la WAMECA était axée sur le thème « Médias et démocratie en Afrique ».

La conférence et les prix d'excellence des médias en Afrique de l'Ouest (WAMECA 2023) sont soutenus par l'ambassade des États-Unis au Ghana, OXFAM Ghana, le Réseau de solidarité pour la démocratie en Afrique de l'Ouest (WADEMOS), MTN-Ghana et Stanbic Bank Ghana. L'événement est également soutenu par une cinquantaine de partenaires médiatiques à travers l'Afrique de l'Ouest.

Pour plus de détails sur l'événement, contactez Abigail Larbi-Odei (+233244867074) et Kwaku Krobea Asante (+233249484528) pour des entretiens médiatiques.