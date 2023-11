Gabon: 'DE LA 'CTRIMISOGYNIE' ?

opinion

Au Gouvernement, sur 27 ministres, on compte 7 femmes sur 20 hommes (soit 26% de femmes).

À l'Assemblée Nationale, sur 98 Députés, on compte 25 femmes et 73 hommes (soit 25% de femmes).

Au Sénat, sur 70 Sénateurs, on compte 14 femmes et 56 hommes ( soit 20% de femmes).

Au Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), sur 60 Conseillers sur 60 Conseillers nommés, on compte 10 femmes et 50 hommes (soit 16,66% de femmes).

Le Paragraphe 24 de la CONSTITUTION EN RÉPUBLIQUE GABONAISE dispose que "L'État favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux ainsi qu'aux responsabilités politiques et professionnelles."

Ce que je pense

Cette disposition doit être reformulée et adaptée à la Loi n°9/2016 du 5 Septembre 2016 fixant les quotas d'accès des femmes (30%) et des jeunes (20%) aux élections et celui des femmes aux emplois supérieurs de l'État.

Le CTRI ne doit procéder à ses nominations comme s'il n'y avait aucune disposition sur la participation genrée.

Faut- il rappeler que le Gabon a signé des conventions à l'international sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, a pris plusieurs engagements, a fait des déclarations ayant trait à la participation des femmes dans la vie politique et décisionnelle... !

LE CTRI ne doit pas faire dans le tri. Nous sommes en Transition et non en Transexclusion.

Nous devons avancer et non reculer.