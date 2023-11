Algérie: Forum algéro-turc -Les réformes économiques initiées par le président de la République mises en avant

ALGER — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a mis en avant les réformes économiques profondes initiées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et ce, à l'ouverture des travaux du Forum économique algéro-turc en présence du Président turc, M. Recep Tayyip Erdogan.

A ce propos, M. Larbaoui a évoqué les larges réformes économiques lancées par l'Algérie, et ce dans le cadre de la mise en oeuvre du programme du président de la République visant à instaurer un modèle économique ouvert et diversifié, protégé par un cadre législatif et juridique, rassurant et stimulant l'investissement.

Cette loi, poursuit le Premier ministre, "constitue un système juridique intégré qui consacre la liberté d'investissement et l'égalité entre les investisseurs, sans distinction entre l'investisseur local ou étranger, protège leurs investissements et garantit leur droit de transférer le capital investi et ses revenus".

La nouvelle loi sur l'investissement consacre le principe de la stabilité juridique, d'autant qu'aucun changement n'y sera appliqué pour une durée de 10 ans au minimum, mais renforce, également, les normes de transparence et de numérisation des procédures liées aux activités d'investissement notamment avec la création d'un guichet unique à compétence nationale dédié au grands projets et aux investissements étrangers, a-t-il souligné, rappelant les mesures de facilitation pour l'octroi du foncier destiné à la réalisation de projets d'investissement dans divers domaines.

Dans le même sillage, il a passé en revue la profonde réforme de la loi monétaire et bancaire visant à accompagner les mutations économiques, laquelle loi a permis d'élargir les prérogatives du Conseil de la monnaie et du crédit (CMC) en matière d'agrément des banques commerciales, des banque numériques et de le forme numérique, de développer les moyens de paiement écrits et de suivre leur mise en oeuvre, en sus de diversifier les sources de financement, notamment le financement islamique.

Après avoir présenté les principaux axes du nouveau cadre relatif à la promotion de l'investissement, qui sera mis en oeuvre avec fermeté afin d'assurer la pérennité d'un environnement juridique moderne, transparent et attractif, le Premier ministre a souligné que la vision stratégique du Président Tebboune "a permis à l'Algérie d'exploiter au mieux ces avantages qui la place au coeur de la dynamique économique en Afrique".

Abordant les relations de coopération entre l'Algérie et la Turquie, M. Larbaoui a particulièrement mis en avant le saut qualitatif enregistré ces dernières années, notamment après l'échange des visites présidentielles ayant abouti à des résultats significatifs et à des recommandations judicieuses pour renforcer le dialogue politique et promouvoir la coopération économique entre les deux pays, soulignant les entretiens importants menés par les présidents des deux pays qui ont affirmé une nouvelle fois la volonté politique de construire un partenariat intégré, traduit par la signature de nombreux accords de coopération bilatérale dans divers domaines et secteurs prometteurs.

Soulignant le niveau atteint par la coopération économique bilatérale, M. Larbaoui a rappelé que l'Algérie était le deuxième partenaire commercial de la Turquie en Afrique avec des échanges commerciaux dépassant 5 milliards de dollars.

Dans le même sillage, il a relevé les atouts importants dont jouissent les deux pays et les opportunités favorables offertes qui constituent un facteur qualitatif pour augmenter considérablement le volume du partenariat et du commerce bilatéral, de manière équitable et équilibrée, et concrétiser l'objectif tracé par les dirigeants des deux pays, qui consiste à atteindre des échanges commerciaux d'une valeur de 10 milliards de dollars à moyen terme.

Le Premier ministre a affirmé que l'Algérie aspire à voir les investisseurs turcs contribuer à la réalisation d'un partenariat économique fructueux avec leurs homologues algériens, et à concrétiser un modèle économique basé sur la diversification, la réalisation des intérêts communs et une coopération mutuellement bénéfique à l'effet de réaliser les aspirations communes des deux Présidents dans l'objectif de hisser les relations de coopération bilatérale au niveau des relations exemplaires et privilégiées entre l'Algérie et la Turquie, compte tenu de leurs immenses capacités et de leur rôle axial dans leurs espaces d'appartenance.