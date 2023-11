Afrique du Nord: Forum d'El Moudjahid - Hommage au défunt moudjahid Messaoud Zeggar

ALGER — Des participants à une conférence organisée, mercredi à Alger, ont mis en avant les qualités et les hauts faits du défunt moudjahid Messaoud Zeggar dit "Rachid Caza" pendant la Guerre de libération nationale et après l'indépendance, et ce à l'occasion de la commémoration du 36e anniversaire de son décès.

Lors du Forum de la mémoire abrité par le quotidien El Moudjahid en coordination avec l'association "Machaâl Echahid", l'ancien ministre et président de l'Association nationale des moudjahidine du ministère de l'Armement et des Liaisons générales (MALG), Dahou Ould Kablia a évoqué le combat et de la lutte du moudjahid Messaoud Zeggar pendant la Guerre de libération national, et qui était marchand de confiserie avant de devenir fabricant d'armes.

Connu pour son habileté politique et sa haute capacité à gérer les crises, Messaoud Zeggar a été la personne à laquelle s'est fié le fondateur des services secrets algériens, Abdelhafid Boussouf. Grâce à ses relations avec des personnalités influentes à l'étranger, il fournit les renseignements nécessaires au commandement du Front de libération nationale (FLN) pour faire face à l'occupant français abject.

L'ancien ministre a rappelé la réussite du moudjahid Zeggar à obtenir des armes et des équipements de communication dont un transmetteur développé utilisé dans l'équipement des navires et qui a été modifié comme diffuseur de la Radio "Voix de l'Algérie" lors de la révolution algérienne.

Au lendemain de l'indépendance, le moudjahid Messaoud Zeghar a continué à "soutenir la politique du défunt président Houari Boumediene" et à "servir l'Algérie pendant de longues années".