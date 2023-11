Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 Novembre 2023

Mali : Coopération - Abdourahamane Tiani en visite de travail aujourd’hui à Bamako

Le président de la Transition du Niger, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani, fera une visite de travail ce jeudi à Bamako. Cette information de visite d'amitié et de travail du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (Cnsp), émane de la Direction du protocole de la République au ministère des affaires étrangères et de la Coopération internationale. A cet effet, le ministère convie les chefs de Missions diplomatiques et consulaires au pavillon présidentiel de l'aéroport international Président Modibo KEITA Sénou, pour les cérémonies protocolaires de l'arrivée et au départ de l'illustre hôte du Mali. (Source : abamako.com)

Niger : Sanctions de l’organisation régionale- La cour de justice de la Cédéao examine la plainte de Niamey

Après un report, la cour de justice de la Cédéao examinait mardi 21 novembre 2023 à Abuja une plainte de l'État du Niger contre les chefs d'État de la Cédéao qui lui ont imposé des sanctions suite au coup d'État du 26 juillet qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Face aux avocats représentant l'État du Niger, actuellement dirigé par le Cnsp, ceux de la Cédéao. Pour l'État du Niger, un avocat plaide la « gravité de la situation » suite aux sanctions économiques imposées après le coup d'État. Marchandises, produits alimentaires de base ne sont pas acheminés… les prix ont augmenté de 15% en moyenne, selon la Banque mondiale. (Source : Rfi)

Côte d’Ivoire : Hadj 2024 - Le paiement des frais démarre ce jeudi 23 novembre

L’opération de paiement des frais du hadj au Trésor public ainsi que la collecte des données biométriques, débute ce jeudi 23 novembre 2023 dans les centres prévus à cet effet. L’information a été donnée par le commissariat au hadj sur sa page facebook. A cet effet, les candidats sont invités à se rendre dans le centre de trésorerie agréé le plus proche pour s'acquitter du paiement des frais du Hadj suivi de la collecte des données biométriques auprès des agents commissionnés à cet effet dans le centre lié à la trésorerie choisie. Le candidat au hadj doit être muni du passeport à jour et de l'autorisation de paiement obtenue à la suite de la consultation médicale. (Source : Fratmat.info)

Sénégal : Développement régional- Macky Sall appelle à l’émergence du Pôle-Territoire Sine Saloum

À l’issue des conseils présidentiels de Kaolack, Kaffrine et Fatick, le Chef de l’État a souligné l’importance de travailler à l’émergence du Pôle-Territoire Sine Saloum. L’objectif est d’accélérer l’optimisation des politiques sectorielles nécessaires au développement des régions ciblées et à l’amélioration du bien-être des populations locales. Dans cette perspective, le Président de la République a instruit le Premier Ministre de prendre toutes les dispositions au sein des ministères pour répondre aux doléances légitimes et urgentes exprimées par les populations lors de la tournée économique. De plus, il a demandé d’engager sans délai le processus de suivi des décisions présidentielles annoncées et partagées avec les autorités administratives, les élus locaux et les forces vives des régions. (Source : adakar.com)

Burkina Faso : Diplomatie /Axe Paris – Ouaga- Le chargé d’affaires de l’ambassade de France reçu par la Ministre des Affaires étrangères

La coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la France était au cœur des discussions entre la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Olivia ROUAMBA, et Philippe DUPORGE, Chargé d’Affaires de l’ambassade de France au Burkina Faso ce mardi 21 novembre 2023, au cours d’une audience.Au cours de cette réunion, les deux personnalités ont examiné attentivement cette collaboration, entre la France et le Burkina Faso, diversifiée dans plusieurs secteurs, notamment le domaine médical, où l'ambassade de France a récemment délivré des visas à 70 étudiants et 15 agents de santé pour des formations en France.Selon le diplomate français, le Burkina Faso se classe en deuxième position parmi les pays d'Afrique subsaharienne, après le Bénin, en termes d'intérêt de ses ressortissants pour des formations en France, visant à approfondir leurs connaissances pour mieux servir le système de santé de leur pays.

Rca : Nana-Gribizi suite à la présence des groupes armés- La situation sécuritaire incertaine à 40 km des Mbrès

La présence signalée des hommes non identifiés ce 19 Novembre 2023 à 40 km de la ville des Mbrès dans la Nana-Gribizi, a créé des déplacements massifs de la population. Le député suppléant des Mbrès a confirmé l’incursion de ces hommes armés qui ont emporté des biens de la population. Plusieurs dizaines de maisons ont été pillées et incendiées par ce groupe de personnes encore non identifiées, le 19 novembre 2023.D’après les sources locales, des animaux domestiques ont été emportés par ces assaillants, une situation qui a créé un mouvement de déplacement des habitants, a confirmé le député Suppléant des Mbrès joint au téléphone, «c’était aux environs de 19 heures lors qu’ils ont mis la main sur un chasseur à 40 km des Mbrès pour qu’il puisse aller faire un approvisionnement. Juste après la fuite du chasseur, ils ont fait leur incursion dans ce village situé à 40 km de la ville et incendié des maisons avant de ramasser des animaux domestiques », a confié cette source autoritaire jointe au téléphone par le RJDH (Source : abangui.com)

Gabon : Entretien routier - Les banques locales sollicitées

Au cours d’un échange hier avec les responsables de la Fédération des entreprises gabonaises (Feg), le ministre des Travaux publics a sollicité un accompagnement des banques locales en vue de la mise en œuvre du « Programme d’entretien routier d’urgence ». « Dans la Feg, vous avez les banques notamment la BGFI. Nous avons donc besoin au niveau du gouvernement de nous tourner vers les banques locales sur lesquelles nous pensons que la procédure peut être écourtée plutôt que d’attendre en permanence les bailleurs classiques que nous connaissons, dont les procédures sont toujours très longues », a lancé Flavien Nzengui Nzoundou.( Source :alibreville.com)

Guinée : Justice- Des poursuites engagées contre un ex- ministre

L’étau vient de se resserrer autour de l’ex ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique. Après son limogeage, Dr Mamadou Pethé Diallo va désormais faire face à la justice pour « corruption présumée, enrichissement illicite, concussion au préjudice de l’Etat« .Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux a instruit ce mercredi 22 novembre 2023, le Procureur général de la Cour d’appel de Conakry, d’engager des poursuites judiciaires contre son désormais ex collègue (ministre).Alphonse Charles Wright indique qu’il a été porté à sa connaissance que Docteur Mamadou Pèthè Diallo, profitant de sa fonction ministérielle, a procédé dans le cadre de l’exécution de la Convention entre l’Etat guinéen et la Société ZMC signée en 2015 à des exonérations sous fond des présomptions graves de corruption, de détournement de deniers publics et d’enrichissement illicite.( Source :africaguinee.com)

Togo : Coopération germano-togolaise- Le chef de l’Etat s’est entretenu avec le chancelier allemand

Présent en Allemagne dans le cadre du 4ème sommet du G20 Compact with Africa (G20-CwA), le Président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, s’est entretenu lundi 2O novembre avec le Chancelier fédéral allemand, Olaf Scholz. La rencontre, première du genre entre les deux personnalités, s’est déroulée en marge des travaux. Au centre des échanges, la coopération bilatérale, illustrée depuis plusieurs années par la solidité des relations entre Berlin et Lomé. Les deux dirigeants ont également évoqué la question sécuritaire dans la sous-région et dans le Sahel, à laquelle le Togo reste très attaché. (Source : alome.com)

Benin : Amnistie pour opposants en prison et en exil- La mouvance en difficulté

Quel sort sera réservé à la proposition de loi portant amnistie et/ou abandon des poursuites judiciaires au profit des personnalités politiques de l’opposition en prison ou en exil, des étudiants et autres arrêtés dans le cadre élections exclusives de 2019 et 2021 ? Depuis qu’il est été annoncé que le sujet sera à l’ordre du jour lors de la session ordinaire en cours à l’Assemblée nationale, les députés de la majorité parlementaire sont sur la braise. Ils ont contre eux, l’opinion publique qui veut bien savoir quel comportement ils adopteront face à cette proposition de loi déposée par le parti d’opposition Les Démocrates. Quels arguments seront les leurs pour bloquer une telle proposition de loi qui rentre dans le cadre de l’apaisement de la tension politique née de l’exclusion de l’opposition aux législatives de 2019 et la présidentielle de 2021 ? (Source : acotonou.com)