São Tomé and Príncipe: Le Président de São Tomé veut des jeunes promoteurs de la paix

Luanda — Le Chef de l'État de São Tomé et Príncipe, Carlos Vila Nova, a considéré, mercredi, à Luanda, comme essentielle, la formation des jeunes africains pour être des promoteurs de la paix.

Intervenant sur le thème "Les jeunes, acteurs de la promotion de la culture de paix et des transformations sociales sur le continent", dans le cadre de la IIIe Biennale de Luanda, Carlos Vila Nova a déclaré que la manière dont les jeunes sont mobilisés "doit créer en eux cette culture de la paix".

Selon l'homme d'État, il est nécessaire de renforcer les capacités des jeunes, tant individuellement que dans les structures organisationnelles de jeunesse, afin qu'ils puissent plus facilement contribuer à un monde meilleur, "en garantissant cette culture de paix".

« Personne ne gagne rien dans les conflits. Nous ne faisons que garder la douleur, le ressentiment et des problèmes », a déclaré Carlos Vila Nova.

La 3ème édition du Forum Panafricain pour la Culture de Paix et de Non-violence - Biennale de Luanda se déroule jusqu'au 24 novembre, sous le thème : « Éducation, Culture de la paix et Citoyenneté africaine comme outils pour le développement du continent ».

L'événement aborde en six panels les thèmes « Les jeunes, acteurs de la promotion de la culture de paix et des transformations sociales sur le continent/Dialogue de haut niveau », « La technologie et l'éducation comme outils pour parvenir à l'égalité des sexes», « Le rôle des femmes dans processus de paix, de sécurité et de développement » et « Le processus de transformation des systèmes éducatifs : pratiques innovantes et financement dans le contexte africain ».

« Les défis et opportunités de l'intégration du continent africain et les perspectives de croissance économique », « le changement climatique, les défis éthiques, l'impact, l'adaptation et vulnérabilité ».