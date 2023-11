Afrique: L'UNESCO considère la Biennale comme un acte de réconciliation avec le passé

Luanda — Le directeur général adjoint de l'UNESCO, Xing Qu, a considéré mercredi, à Luanda, la réalisation conjointe du Forum Panafricain pour la Culture de la Paix - Biennale de Luanda comme un acte de réconciliation de l'Angola avec son passé et son présent.

Le dirigeant s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture de la IIIe édition de la Biennale de Luanda, qui se déroule sous le thème "L'éducation, la culture de la paix et la citoyenneté africaine comme outils pour le développement durable du continent".

Xing Qu a déclaré que le patrimoine, mémoire du passé, est un outil indispensable pour construire la paix à l'avenir, soulignant les efforts de l'UNESCO pour sauvegarder le patrimoine culturel africain pendant les conflits armés et prévenir le trafic illicite de biens culturels.

"Et, dans nos efforts continus pour construire la paix en Afrique et au-delà, l'Angola est un pays sur lequel nous pouvons compter, compte tenu de son histoire et de son expérience", a-t-il souligné.

Le directeur général adjoint de l'UNESCO a ajouté que l'Angola, dévasté par trente ans de guerre civile, peut désormais nous parler des bénéfices d'un retour à la paix.

Xing Qu a déclaré que ce faisant, l'Angola peut s'appuyer sur une forte tradition d'ouverture aux autres cultures et religions, sur la profondeur de son patrimoine culturel - comme Mbanza Kongo, la capitale de l'ancien royaume du Kongo, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2017.

Xing Qu a également déclaré qu'en organisant cette nouvelle édition de la Biennale de Luanda, avec l'Union africaine et l'UNESCO, l'Angola se réconciliait avec son passé et son présent.

Le responsable a félicité le Président angolais, João Lourenço, pour avoir montré la voie vers une culture de paix, et que « dans cette tâche noble et nécessaire, il peut compter sur le plein soutien de l'UNESCO ».

"Notre conviction est inscrite dans notre Constitution qui dit : puisque les guerres naissent dans l'esprit des hommes et des femmes, c'est dans l'esprit des hommes et des femmes que doivent être construites les défenses de la paix", a-t-il souligné.

Xing Qu a précisé que l'UNESCO s'engage à reconstruire la paix sur le continent africain et l'égalité des sexes, à travers l'éducation, en mettant en oeuvre des programmes visant à prévenir l'extrémisme violent à travers l'Afrique.

Il a évoqué, à titre d'exemple, le projet « Jeunes tisserands de paix », lancé en novembre 2021, qui a, selon lui, déjà formé plus de 1 500 jeunes à la lutte contre les discriminations et les discours de haine dans les régions transfrontalières du Gabon, Cameroun et Tchad.

Xing Qu a également évoqué la mise en oeuvre des projets d'éducation aux médias et à l'information afin de développer l'esprit critique des internautes, là où les discours de haine se multiplient.