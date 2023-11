Afrique: Une ministre d'État considère la Biennale comme un engagement en faveur de la pacification de l'Afrique

Luanda — La ministre d'État chargée des Affaires Sociales, Dalva Ringote, a considéré mercredi, la 3ème édition de la Biennale de Luanda, un engagement ferme de l'Angola dans la résolution pacifique des conflits, le renforcement de la démocratie, le développement et la prospérité dans les domaines socio-économiques.

Intervenant à l'ouverture du Forum panafricain pour la culture de la paix et de la non-violence - Biennale de Luanda, qui se déroule depuis aujourd'hui, la ministre a déclaré que le thème : « Éducation, Culture de la paix et Citoyenneté africaine comme outils pour le développement du continent », représente la volonté du peuple africain de parvenir à la stabilité politique, économique et environnementale, à la sécurité alimentaire, à la lutte contre la pauvreté, à la science, à la culture, à l'autonomisation des femmes et à l'inclusion sociale.

Dalva Ringote a réaffirmé que l'événement, organisé tous les deux ans, est un espace de dialogue interafricain, promouvant la paix sur le continent, qui rassemble des chefs d'Etat, des jeunes, des dirigeants internationaux, des institutions financières, le secteur privé, la société civile, la communauté scientifique, artistique et sportive.

Pour Dalva Ringote, le continent africain a la paix comme objectif commun, car il est pleinement conscient qu'elle constitue la base du développement, de l'intégration économique et politique, de la formation du capital humain, de l'attraction des investissements, de la promotion des échanges commerciaux, de la gestion durable des ressources naturelles, la sécurité énergétique et le développement technologique.

"L'Angola est un pays de paix dont nous sommes tous fiers, en tant qu'Angolais et Africains", a-t-elle souligné.

Selon la ministre d'État, l'éducation, la paix et la citoyenneté sont fondamentales pour le développement durable du continent, soulignant l'importance d'une vision commune, à laquelle les États africains s'engagent de plus en plus.

Elle a rappelé que le continent africain compte une population de 1,4 milliard d'habitants, dont la majorité sont des femmes et des jeunes, appelés à participer à la réflexion sur les grands défis qui se posent, notamment dans le domaine de la culture, de l'éducation, de l'autonomisation et de la construction de un processus de paix.

La 3ème édition du Forum Panafricain pour la Culture de Paix et de Non-Violence - Biennale de Luanda se déroule jusqu'au 24 novembre, sous le thème : « Éducation, Culture de la paix et Citoyenneté africaine comme outils pour le développement du continent ».

L'événement aborde en six panels les thèmes « Les jeunes, acteurs de la promotion de la culture de paix et des transformations sociales sur le continent/Dialogue de haut niveau », « La technologie et l'éducation comme outils pour parvenir à l'égalité des sexes», « Le rôle des femmes dans processus de paix, de sécurité et de développement » et « Le processus de transformation des systèmes éducatifs : pratiques innovantes et financement dans le contexte africain ».

« Les défis et opportunités de l'intégration du continent africain et les perspectives de croissance économique », « le changement climatique, les défis éthiques, l'impact, l'adaptation et vulnérabilité ».