Angola: L'exécutif angolais souligne le rôle des petites industries dans la génération de revenus

Luanda — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Miguêns de Oliveira, a souligné ce mercredi, à Luanda, que les micros, petites et moyennes industries (MPMI) jouent un rôle décisif dans la création de revenus pour les familles, car elles sont le moteur du développement socioéconomique des municipalités.

Intervenant à l'ouverture de la semaine de l'industrie « Dialogues et débats - chaînes de valeur : opportunités pour les micros, petites et moyennes entreprises », le ministre a souligné que les MPMI permettent la création d'emplois dans la transformation et la production de biens de consommation, d'intrants, de services et la technologie.

Il a souligné que la population angolaise est estimée à 34 millions d'habitants, avec une population active d'environ 15 millions d'habitants, âgés de 15 à 60 ans, où l'industrie regroupe environ 4,5% de la population active totale.

Rui Miguêns de Oliveira a souligné que les chiffres indiquent l'existence d'un pays plein d'opportunités pour le développement des petites et moyennes industries.

Il a souligné que l'Exécutif angolais, en soutenant les micros, petites et moyennes industries, dispose, à travers l'Innovation technologique d'Angola-IDIIA, d'infrastructures pour l'industrie, qui sont des pôles de développement industriel, sur un total de 22 à travers le pays, et des parcs industriels ruraux qui visent à stimuler l'industrie au niveau municipal.

Ces infrastructures, a-t-il ajouté, sont soutenues dans le cadre de deux programmes importants et fondamentaux pour le développement de l'industrie.

Il a cité, à titre d'exemple, le Programme de formation industrielle - Formind, qui vise à former le capital humain au niveau technique pour l'industrie, et le Profir (Programme de promotion de l'industrie rurale), qui fournit des infrastructures pour les micros, petites et moyennes industries.

"Dans le cadre de Formind, nous disposons de deux centres de formation, un à Luanda, le CFTM de Cacuaco et un autre à Huambo, le Centro Fadário Muteka, qui, au total, préparent annuellement environ 1.350 jeunes au marché de l'industrie", a-t-il fait savoir.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce a déclaré que c'était un défi pour les industries de recruter les jeunes qui se préparent à participer au processus de développement industriel du pays.

Centre industriel de technologie avancée

Le ministre a annoncé que le Centre industriel de technologie avancée - CITAV sera ouvert l'année prochaine, avec six domaines techniques et gestion de projet, en partenariat avec des écoles polytechniques sud-coréennes et avec un financement de l'Exinbank de Corée du Sud.

Rui Miguêns de Oliveira a expliqué que le CITAV aura une capacité d'accueillir 360 étudiants pour la formation de longue durée (deux ans), environ 1.000 étudiants en formation de courte durée, 170 internats pour desservir les autres provinces.

Il a souligné que l'IDIIA a conclu une série de partenariats avec des entreprises et des institutions afin d'augmenter la formation industrielle «on the job», qui comprend également les services pénitentiaires, où seront également installés l'industrie du bois, des équipements pour micro et petites industries, habillement et agro-industrie.

Dialogues et débats, chaînes de valeur, opportunités pour les micros, petites et moyennes industries est l'espace créé avec l'exposition de produits issus de six chaînes de valeur industrielles.

L'événement rassemble divers acteurs des institutions publiques et privées, du monde universitaire et de l'industrie pour débattre des opportunités et des propositions sur les défis auxquels le secteur industriel est confronté.