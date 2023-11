Algérie: Lancement prochain d'un projet pilote de gestion intégrée des déchets à Constantine et Sétif

GHARDAIA — Un projet pilote de gestion intégrée des déchets sera lancé "incessamment" à Constantine et Sétif, a révélé mercredi à Ghardaia, Ryadh Boudjemadi, responsable des dossiers nature, climat et énergie au sein du Programme des Nations Unis de Développement (PNUD) en Algérie.

S'exprimant en marge de la semaine de l'entrepreneuriat "vert" organisée à Ghardaia par l'Agence nationale des déchets (AND) en coordination avec le PNUD-Algérie, Dr Boudjemadi a indiqué à l'APS que ce projet pilote pour les communes de Sétif et Constantine portera essentiellement sur la gestion intégrée des déchets solides municipaux à Constantine et des déchets de volaille à Sétif afin de transformer la chaîne de valeur des déchets en une économie circulaire.

Ce projet offrira plusieurs avantages socio-économiques par la création de nombreuses activités en transformant la chaîne de valeur des déchets en une économie circulaire créatrice de nouveaux secteurs économiques et l'emploi pour absorber le chômage, a expliqué le même responsable.

Financé par le Fond pour l'Environnement Mondial (FEM) à hauteur de 4.6 millions de dollars US, ce projet de gestion intégrée des déchets solides municipaux à Constantine et des déchets de volaille à Sétif vise également à réduire les risques pour la santé publique, la réduction des émissions de Carbonne et la diminution de la pollution des eaux superficielles et nappes phréatiques, a précisé Dr Boudjemadi.

Et d'ajouter que ce projet pilote repose sur l'implication du secteur privé et le transfert technologique pour la récupération et la transformation des déchets, en privilégiant des solutions financièrement viables, socialement justes et respectueuses de l'environnement.

"Une dynamique qualitative en faveur du développement durable, de la préservation de la biodiversité et la lutte contre les effets des changements climatiques, est en plein essor en Algérie, en vue de contribuer à la réduction des émissions de Carbonne, de la pollution environnementale", a souligné l'orateur avant de conclure que la durabilité et les enseignements de ce projet "Pilote" seront étendus au niveau d'autres régions du pays.