Algérie: Handisport - Nassima Saïfi distinguée du Prix Mohammed Bin Rashid Al Maktoum

ALGER — L'athlète algérienne de para-athlétisme, Nassima Saïfi, sera honorée du Prix Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, de la meilleure athlète handisport pour l'année 2023, lors de sa 12e édition prévue en janvier prochain à Dubaï, récompensant des personnalités, des athlètes individuels, des équipes, des institutions locales, arabes et internationales qui ont réalisé des performances exceptionnelles au cours de la période allant de septembre 2022 à la fin août 2023.

La dernière performance de Nassima Saïfi, remonte au mois de juillet dernier et son titre mondial au lancer du disque, classe F57, lors des mondiaux de para-athlétisme de Paris, grâce à un jet à 34,22m, réussissant du coup sa meilleure performance de la saison, dans sa spécialité de prédilection, et une médaille de bronze au poids (10,51m).

La championne paralympique à Tokyo-2021 a estimé que cette distinction va "la booster pour redoubler d'efforts afin de réaliser d'autres exploits et performances à l'avenir, surtout que les Jeux paralympiques de Paris-2024 avancent à grands pas".

Et d'ajouter: "C'est sûr que le Prix Mohammed Bin Rashid Al Maktoum-2023, va m'encourager davantage moralement surtout, afin de réussir d'autres bonnes performances lors des prochaines échéances internationales. Le Championnat du monde d'athlétisme au Japon est en ligne de mire, mais les Jeux paralympiques de Paris-2024 seront mon principal objectif, car elle clôtureront une saison de dur labeur".

Pour réaliser ses objectifs, Nassima Saïfi souhaite qu'elle soit dans sa meilleure forme et en possession de tous ses moyens le jour J, afin d'être à la hauteur des espérances de sa grande famille sportive et de tout un peuple qui ne cesse de soutenir le handisport algérien.

Après sa désignation en tant que meilleure athlète handisport de l'année-2023 du Prix Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, l'Algérienne a reçu les félicitations du Comité olympique et sportif algérien (COA).

En plus des athlètes paralympiques, le sport algérien a été également primé à plusieurs reprises du Prix Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, avec l'ex-champion olympique du 800m, Taoufik Makhloufi (meilleur sportif arabe en 2012), Djamel Haïmoudi (meilleur arbitre arabe en 2014), l'ex-président de la Fédération algérienne de football (FAF), Mohamed Raouraoua, désigné lors de la même année comme meilleur personnalité sportive arabe, de l'entraineur Kheïreddine Madoui (vainqueur de la Ligue des champions avec l'ES Sétif en 2014), et l'équipe nationale de football (désignée meilleure équipe arabe et primée en 2021).

Le Prix Mohammed Bin Rashid Al Maktoum avait été lancé en 2009, pour récompenser les athlètes émiratis et des différents pays et les encourager à persévérer dans la créativité et la réalisation de belles performances dans plusieurs domaines.