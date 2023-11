Algérie: 1er Colloque 'Sport et Santé' - Garantir la pratique du sport pour promouvoir la santé publique

ALGER — Les participants au premier Colloque international sur le "Sport et la Santé", tenu mercredi à l'Institut d'éducation physique et sportive à Alger, ont souligné la nécessité de garantir la pratique du sport en tant que base pour promouvoir la santé publique.

Le premier Colloque international sur le "Sport et la Santé" est organisé à l'initiative de l'Institut d'éducation physique et sportive de l'Université d'Alger 3 de Dely Ibrahim (Alger), en coordination avec le laboratoire des sciences de la performance motrice et des interventions pédagogiques, sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le professeur Khaled Rouaski, recteur de l'Université d'Alger 3 "Brahim Soltane Chibout", a souligné que "l'organisation du premier colloque international sur le sport et la santé s'appuie sur toutes les recherches qui ont révélé les risques de l'absence d'activité physique sur la santé publique des sociétés".

Le professeur Rouaski a également indiqué que "toutes les études et recherches ont confirmé que de nombreuses maladies répandues parmi les jeunes sont causées par le manque d'activité physique et la non-pratique d'un sport".

De son côté, le directeur de l'Institut d'éducation physique et sportive de Dely Ibrahim, le Dr. Yousfi Fathi, a indiqué que "le développement et la promotion de la pratique sportive sous toutes ses formes, sont parmi les priorités des autorités publiques du pays, en focalisant sur le sport scolaire et universitaire en tant que stratégie à long terme qui aide à accompagner l'individu dans sa vie quotidienne et professionnelle".

678 personnalités participent à ce colloque, dont 15 personnalités représentant 10 pays étrangers, 12 organisations et instances nationales et internationales, 11 responsables de rédaction de revues scientifiques spécialisées dans la publication de différentes études et recherches sur les sciences du sport, toutes filières confondues, 23 directeurs d'instituts des sciences et techniques d'éducation physique et sportive, répartis à travers tout le pays, ainsi que 523 chercheurs et 678 inscrits au colloque.

Organisé sur deux jours, le colloque international abordera cinq axes, à savoir le sport et la santé générale (aspect physique, éducatif et physiologique), le sport et la lutte contre les fléaux sociaux et la drogue (dopage et tabagisme), le sport et la santé mentale (pressions, anxiété...), l'activité sportive adaptée et santé (sport des personnes à besoins spécifiques), et le rôle de l'information sportive dans la sensibilisation sur l'importance de la santé.