Algérie: Tizi-Ouzou - Les 1ères pluies et neiges suscitent soulagement et espoir chez la population

TIZI-OUZOU — La neige qui a commencé à recouvrir les hauteurs du Djurdjura, mercredi, ainsi que les premières pluies automnales enregistrées depuis mardi, ont suscité soulagement et espoir chez les citoyens de la wilaya de Tizi-Ouzou, notamment les agriculteurs, a-t-on constaté.

Dans la rue, les cafés et même dans les transports en commun, l'arrivée de la pluie et de la neige occupe les discussions des habitants qui redoutaient une sécheresse et son impact néfaste sur le secteur agricole, d'autant plus que cette année beaucoup d'oliveraies de la wilaya ont été affectée par l'absence de précipitations.

"Même si pour l'oléiculture, ces apports pluviométriques ne seront pas d'un grand secours pour les oliviers dont les fruits sont desséchés à cause des fortes chaleurs et de l'absence de pluie en temps opportun, elles permettront toutefois de sauver d'autres filières agricoles", a estimé Mohand, ancien agriculteur de Draa Ben Khedda.

Son ami, agrumiculteur en activité dans la même localité considérée comme première productrice d'agrumes à l'échelle de la wilaya, a observé, pour sa part, que ces pluies seront bénéfiques pour les agrumes dont la campagne de récolte vient juste d'être lancée. "Les fruits qui sont encore au stade de maturité n'en seront que meilleurs et plus juteux", a-t-il dit.

Dans les foyers, plusieurs femmes ont profité de la baisse des températures pour préparer certains plats traditionnels appréciés en hiver, notamment, Berkoukes (une soupe de plomb à l'ail et relevé avec du piment et de la viande séchée) et Tighrifine (des crêpes à pâte levée arrosées d'huile d'olive et saupoudrées de sucre).

De leurs côtés, les communes concernées par la neige qui a commencé à recouvrir certains endroits du Djurdjura tel que le col de Tirourda reliant Tizi-Ouzou à Bouira, ont mobilisé leurs moyens en vue d'intervenir afin d'éviter d'éventuels problèmes de circulation routière.

C'est le cas de la commune d'Iferhounene, ou les autorités locales (Assemblées populaires communales-APC-) ont diffusé un communiqué pour informer les automobilistes de "la difficulté de la circulation automobile sur la route nationale 15 reliant la wilaya de Tizi-Ouzou à Bouira, plus exactement au niveau du col Tirourda, commune d'Iferhounene".

L'axe routier a été "déneigé après l'intervention des services de la commune, néanmoins la circulation demeure très difficile", a ajouté la même source qui a appelé les automobilistes à conduire "prudemment" et à "réduire la vitesse".

Les citoyens ont également été invités à "éviter les déplacements inutiles", en raison de la visibilité rendue difficile, et surtout avec l'enregistrement de températures très basses à l'approche de la nuit.