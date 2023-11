Afrique: João Lourenço pour la création et la consolidation d'une culture de paix en Afrique

Luanda — La création et la consolidation d'une culture de paix en Afrique doivent être une étape fondamentale vers l'établissement du climat et des conditions essentielles pour que les peuples et les nations africaines se consacrent, avec toute leur intelligence, aux tâches de promotion du progrès et du développement, a souligné ce mercredi, à Luanda, le Président de la République, João Lourenço.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de la IIIe Biennale de Luanda, l'homme d'État angolais a déclaré que ce n'était qu'ainsi que nous pourrions affronter et surmonter le défi de la lutte contre la pauvreté, qui est après tout le plus grand problème du continent et ce qui nous rend vulnérables à la cupidité.

Le plus grand défi, a-t-il dit, est la nécessité de définir correctement des stratégies et des programmes de développement basés sur l'utilisation des ressources disponibles, en créant une dynamique pour stimuler les échanges à tous les niveaux, des échanges commerciaux, en tirant parti des connaissances techniques et scientifiques de chaque pays et des régions, en vue de créer des facteurs générateurs de croissance.

Il a admis qu'il est parfaitement conscient de la complexité de la tâche, mais que l'Afrique ne doit pas renoncer à la faire avancer, car « nous devons garantir un avenir prometteur et prospère aux générations futures, qui auront la responsabilité de poursuivre le travail qui a été débuté".

Nous devons également entreprendre un effort gigantesque pour protéger nos marchés des chocs extérieurs et les renforcer sur la base de programmes de développement nationaux fondés sur la nécessité incontournable de diversifier l'économie, afin de la rendre plus résiliente en tirant parti de l'esprit entrepreneurial de nos peuples", a-t-il poursuivi. (à suivre)